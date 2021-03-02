【恐怖外傭】迷信女傭偷偷在食物中加尿液　 讓懷孕僱主喜愛自己保飯碗　

▲ 迷信女傭為讓僱主喜愛自己偷在食物加尿，導致懷孕僱主嘔吐發燒胃絞痛。

視外傭為自家人，卻被外傭在飯菜中加入尿液？非洲迦納一名女僱主一直很相信工作2年的外傭，但有日到廚房查看時，竟發現外傭煮飯時添加尿液。而添加尿液的原因，竟與一個都市傳說有關！

據外媒《CHLINKS》報道，非洲迦納一名女僱主一直都很相信工作2年的女傭，不過有日竟然發現家人的飲食竟混入了女傭的尿液。女僱主馬上質問對方，但對方並未說明為何這麼做，只是露出羞愧的表情，並低聲的回應女僱主的斥責。

女僱主揚言要報警處理，以免未來有其他人受害。

女傭煮飯時添加尿液並非單獨事件。有女僱主Sheila Mkenya表示2005年就曾經歷過類似事件，她也視女傭如妹妹一樣，但卻遇上這種事件。Sheila表示，當時自己已懷孕6個月，有日見女傭煮飯的時間太久，好奇之下到廚房查看，竟發現女傭將尿液倒進食物中。

我狂嘔，發燒、胃痛、恐慌發作，我丈夫也出現胃痛。

質問原因之下，女傭表示是母親教她這樣做的，因為她們認為僱主喝下後，就好像被下降頭一樣，會盲目地喜歡自己的女傭。只看見她的好，而不會嫌棄工作效率差，可以保著自己的工作。

Sheila後來並未馬上開除女傭，因為她當時需要一名女傭來幫助懷孕的她處理家務，但她自此不讓女傭煮飯或幫忙拿餐具，「害怕餐具上會被她沾上口水」。

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責任編輯：羅嘉欣