【兒童理財】爸爸帶6歲仔打工每貼100張標籤獎$1　體驗多勞多得卻反變斤斤計較

▲ 內地一名爸爸帶阿仔返公司打工，體驗多勞多得，結果阿仔變成過度孤寒。

理財要從小學習，否則待孩子長大賺錢隨時會變「月光族」，甚至負債累累。內地一名爸爸帶阿仔返公司打工，體驗多勞多得，希望阿仔藉此明白賺錢不易，學識應使得使，可是結果阿仔變成過度慳家孤寒，叫爸媽頭痛。

６歲兒去工廠體驗打工

綜合內地傳媒報道，內地四川成都6歲男童「豆豆」近日迷戀上賺錢，因為爸爸甘先生在假期時，帶他到工廠體驗工作。爸爸日前在網上分享此事，表示大女兒是「大花筒」，一年投放到其身上的總開銷可達40、50萬人民幣（約48至60萬港元），他跟妻子不希望小兒子步其後塵，因此希望從小教他節儉。

▲ 6歲豆豆到爸爸工廠貼label賺錢。（網上圖片）

爸爸開設2間廠房，之前農曆新年期間，帶兒子去工廠貼標籤，報酬是逐件計，不是時薪的形式，貼1張標籤賺1仙，即是貼100張就可獲1元。豆豆與其他工人一同為包裝袋貼標籤，每次打工1小時以上，他會用紙筆記下當天貼了多少個標籤，每日平均可貼700至800張，大約打工10多天，扣除部分使費後，豆豆賺了大約45元。

▲ 自己記錄每天貼了多少標示，以便計算人工。（網上圖片）

變成慳家孤寒

爸媽滿心歡喜以為兒子藉打工體驗建立了正確的金錢觀，可是結果不似預期。爸爸發現兒子變得非常孤寒，15元爆谷、0.5元糖都嫌太貴。爸爸在網上發帖向網民大呻︰

帶他看電影，想買一盒爆米花要15元，他說太貴了，這個我可以理解，畢竟佔了他三分一資產，起碼要工作2天才能賺到，後來想買一個棒棒糖5毛錢，他也說貴……

網民教如何糾正觀念

除了慳自己之外，豆豆也會干涉媽媽的消費，有次媽媽想去電髮，阿仔窮追不捨一直說幾百元太貴，希望媽媽別去花錢。就此，爸爸大感無奈，向網友求助如何糾正兒子的理財觀。部分網民建議如下︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

專家分享教導兒童理財5大貼士

此外，早前投資者教育中心總經理李博衛接受TOPick訪問，向家長分享如何教孩子理財，家長不妨參考︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳