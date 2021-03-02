  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太極樂隊成員唐奕聰心臟病發猝逝　曾為張國榮監製多首名曲

娛樂 19:32 2021/03/02

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

太極樂隊成員唐奕聰猝逝。（取自facebook）

太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）今日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary Tong除是太極樂隊鍵琴手，也是著名音樂監製，曾為張國榮監製多首名曲。

同為太極樂隊成員鄧建明向傳媒證實Gary Tong死訊，並指收到消息十分震撼，但表示未知好友患有心臟病。

Gary Tong是太極樂隊鍵琴手。（經濟日報圖片）

Gary Tong自80年代入行，除擔任樂手，也是著名監製，去年曾為張國榮《REIVSIT》重新打造多首經典名曲。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【頭號癌症殺手】蘇施黃撇甩27年煙癮保健康　10個肺癌死者9個吸煙拆解肺癌7大病徵
17:57 2021/03/02
【頭號癌症殺手】蘇施黃撇甩27年煙癮保健康　10個肺癌死者9個吸煙拆解肺癌7大病徵
【一代天后】梅艷芳離世17周年　患癌離世前仍不忘為沙士病患籌款
13:32 2020/12/30
【一代天后】梅艷芳離世17周年　患癌離世前仍不忘為沙士病患籌款
【一代巨星】三大監製重編張國榮名作　憶當年Leslie金曲不為人知秘聞
15:31 2020/10/16
【一代巨星】三大監製重編張國榮名作　憶當年Leslie金曲不為人知秘聞
張國榮 樂隊 心臟病 監製 鄧建明

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
16:19 2019/12/24
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算