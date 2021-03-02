太極樂隊成員唐奕聰心臟病發猝逝 曾為張國榮監製多首名曲 娛樂 19:32 2021/03/02 分享： 熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 太極樂隊成員唐奕聰猝逝。（取自facebook） 太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）今日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary Tong除是太極樂隊鍵琴手，也是著名音樂監製，曾為張國榮監製多首名曲。 同為太極樂隊成員鄧建明向傳媒證實Gary Tong死訊，並指收到消息十分震撼，但表示未知好友患有心臟病。 ▲ Gary Tong是太極樂隊鍵琴手。（經濟日報圖片） Gary Tong自80年代入行，除擔任樂手，也是著名監製，去年曾為張國榮《REIVSIT》重新打造多首經典名曲。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【頭號癌症殺手】蘇施黃撇甩27年煙癮保健康 10個肺癌死者9個吸煙拆解肺癌7大病徵 17:57 2021/03/02 【頭號癌症殺手】蘇施黃撇甩27年煙癮保健康 10個肺癌死者9個吸煙拆解肺癌7大病徵 【一代天后】梅艷芳離世17周年 患癌離世前仍不忘為沙士病患籌款 13:32 2020/12/30 【一代天后】梅艷芳離世17周年 患癌離世前仍不忘為沙士病患籌款 【一代巨星】三大監製重編張國榮名作 憶當年Leslie金曲不為人知秘聞 15:31 2020/10/16 【一代巨星】三大監製重編張國榮名作 憶當年Leslie金曲不為人知秘聞 張國榮 樂隊 心臟病 監製 鄧建明