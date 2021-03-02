太極樂隊成員唐奕聰心臟病發猝逝　曾為張國榮監製多首名曲

▲ 太極樂隊成員唐奕聰猝逝。（取自facebook）

太極樂隊成員唐奕聰（Gary Tong）今日被發現在家中昏迷不醒，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。Gary Tong除是太極樂隊鍵琴手，也是著名音樂監製，曾為張國榮監製多首名曲。

同為太極樂隊成員鄧建明向傳媒證實Gary Tong死訊，並指收到消息十分震撼，但表示未知好友患有心臟病。

▲ Gary Tong是太極樂隊鍵琴手。（經濟日報圖片）

Gary Tong自80年代入行，除擔任樂手，也是著名監製，去年曾為張國榮《REIVSIT》重新打造多首經典名曲。