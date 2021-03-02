【Chill Club】鄧麗英+k.ELLY+FIESTER入圍新人獎　Serrini靠渠王Tee搶鏡

▲ Serrini、鄧麗英、王嘉莉和FIESTER齊齊受訪。（梁樂欣 攝）

ViuTV首次舉辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》並於３月2日舉行記者會，一眾歌手齊集ViuTV一廠，現場星光熠熠！

新晉歌手梁嘉茵（Serrini）、「小薯茄」的鄧麗英、《全民造星III》參賽者王嘉莉（k.ELLY）及搖滾女子樂隊FIESTER接訪TOPick訪問，分享入圍感受及透露心水歌手。

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▲ Serrini。（梁樂欣 攝）

Serrini：入圍好神奇

近年人氣急升的梁嘉茵（Serrini）榮獲數項提名，她覺得：「入圍的感覺很神奇，我很喜歡overdressed去不同的場合，多一個場合就是多一個機會去穿著不同的服裝。」她又謂：「我最看好的是自己，剛才也有機會上台展示自己的渠王T-shirt。我不需要有信心，只需要有場合去著衫，是志在參與的友誼小姐。」

眾多入圍歌手中，她看好MIRROR，大讚他們：「那麼好聽。」

將於4月10至11日會在麥花臣開騷的Serrini表示：「雖然現時的入座率只有50%，很久沒跟Fans有Live Experience，現場演出是很難得的，期待已久。此外，也計劃於演唱會前後推出新碟。」

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▲ 鄧麗英。（梁樂欣 攝）

鄧麗英角逐新人獎

曾拍攝ViuTV劇《教束》、電影《熱血合唱團》的「小薯茄」成員鄧麗英角逐年度新人獎，她表示：「我很開心能於此，我也沒想到自己會入圍新人，未來將會繼續推出不同歌曲，繼續努力。」

談到欣賞的歌手，她興奮指：「我很喜歡林家謙的《時光倒流一句話》和《一人之境》，基本上我是他的Fans。女歌手方面，我由《Don't Text Him》開始已很喜歡Serrini，也希望我們之後能有機會合作唱歌，或是邀請她過來「小薯茄」，一起玩《雪櫃冷笑話》，氣氛應該很正。」

麗英又透露：「3月中將會推出一首有關我身高的歌，應該會很有趣的。」

▲ 王嘉莉（k.ELLY）。（梁樂欣 攝）

王嘉莉欣賞二汶家謙Serrini

曾參加ViuTV選秀節目《全民造星III》晉身30強的王嘉莉（k.ELLY）有份角逐年度新人獎，「很開心，想不到自己也有這個機會入選，我的派台歌暫時只有《微風》和《Queen 148》，能入選《叱咤》和《Chill Club》都很開心。」

她又分享其心水歌手，「看好二汶老師，另外我也很喜歡林家謙和Serrini。」

▲ FIESTER成員主音Alison及結他手CoCo。（梁樂欣 攝）

FIESTER受寵若驚

搖滾女子樂隊FIESTER成員結他手CoCo和主音Alison一同出席記者會，對於獲提名年度新人獎，CoCo則覺得：「受寵若驚。去年已當了一年新人，以為沒機會再當新人，因為Chill Club舉辦首屆頒獎禮，所以有幸能入圍。」Alison表示：「很開心。我們以平常心面對，我們未來的目標不再是新人獎，會嘗試挑戰組合等獎項。」

各個獎項將會是由一人一票決定，CoCo透露：「我會選自己的偶像陳蕾。」Alison贊同：「我也是，還有Serrini。」CoCo興奮指：「喜歡Serrini的《~旋轉with me*》。」Alison也謂：「我也經常聽這首歌。」

FIESTER即將會推出新歌，Alison透露：「新歌叫《Before we fade away》。」CoCo指：「剛為新歌拍了MV，這首歌會比之前的更重型，有更多Scream的元素。」

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪