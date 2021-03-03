【保護海洋】退休商人潛水「執垃圾」　8年領逾500青年為保育出力

▲ 68歲退休商人陳天明（Harry）8年內已帶領逾500名年輕人，清理約百噸海洋垃圾。

香港海岸及海洋生物充滿多樣性，惟這個彌足珍貴的海洋環境，多年內一直受海洋垃圾困擾。68歲退休商人陳天明（Harry）在臨屆銀齡之時，將自己的潛水愛好融入清潔海洋之中，言行身教讓兒子及年輕人重視保護海洋，約8年內已帶領逾500名年輕人，清理約百噸海洋垃圾。

他以個人綿薄之力感染身邊人，為海洋保育出一分力，去年獲港府頒許榮譽勳章表揚，今年4月亦會於海洋公園舉行講座，與中學生分享清理海洋垃圾的經驗及知識；又盼學校及家長多鼓勵下一代接觸海洋，政府加強力度保育海洋生態及培訓潛水員等。

Harry擁有逾30年潛水經驗，一有空檔便會穿上黑色的潛水衣、揹着潛水裝備，投身蔚藍大海，享受潛水之樂，同時默默地將沉在海底下的垃圾清走，與他同行並下海幫助清潔海洋的也不乏年輕人。

為港海洋海灘 清理約百噸垃圾

利用潛水專長投身清理海底垃圾義務工作的7、8年內，Harry已帶領約500、600名年輕人，為香港海洋及海灘清理了約100噸垃圾。

點擊圖片即睇Harry投入海洋義務清潔的行動：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Harry接受本報專訪時表示，出海潛水「執垃圾」有時可能需要花費租船、裝備等，這些年內他接觸了不少年輕一代，當中有大學生即使收入不多，也願意犧牲可以玩樂的假期，花700、800元參與海上活動，了解海洋生態及投入義務清潔活動，或前往香港各潛點潛水時，盡自己所能清理海底垃圾，令他感到非常欣慰。

惟他心痛部分學校或家長對鼓勵學生參與海洋或海灘清潔行動的興趣不大，認為只是「學生執垃圾」，而不少學校都着重推動學生體藝成績，令學生們未必有很多機會親身接觸海洋生態。

盼可鼓勵家長 推動下一代參與

因此他希望透過自己的綿薄之力，鼓勵家長給予下一代親身體驗保護海洋的機會，

任何人有熱誠去為海洋出一分力，我都會願意帶他/她出海清理海洋垃圾，認識海洋。

Harry原本從事貿易工作，生意有聲有色，7、8年前臨屆退休之齡時，生意開始減退，他決定淡出，做自己熱衷的事，重拾潛水興趣，與海為伴，繼續探索海底世界的各類生物之餘，更成為「海洋清道夫」，發揮餘熱。

言行身教帶領年輕一代認識及保護海洋，去年更獲港府頒發榮譽勳章，以表揚他對海洋的貢獻。

點擊圖片了解更多Harry為俘護海洋的貢獻：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

不過，海洋垃圾多不勝數，久久也清不完，而潛入海底清理垃圾，難免有一定危險性。Harry憶述，曾目睹有潛水員被漁民丟棄的「漁網」纏捆而身陷險境，幾乎喪命；他也曾在海裏不慎踩入一個廢棄漁籠，未能繼續游動，最終由同行者拖回岸邊並花了半小時才可處理好，故他不鼓勵潛水員隨便獨自下海清理垃圾，須有至少一名潛水員陪同下進行，以確保安全。

他說，香港潛水員不多，估計約有4,000至5,000人，從個人或他人經驗來看，認為保護海洋不多不少都要靠潛水員落海將垃圾帶上岸，而大家多是自發性或義務出力，然而政府未必了解這群潛水員的貢獻，坦言希望政府或企業都可以支持他們參與保護海洋的工作，例如提供資金培訓更多潛水員、聘請長期人手協助有關工作等。

每當失落時 愛聽《每當變幻時》

Harry稱，當有失落時，愛聽《每當變幻時》鼓勵自己堅持下去，

香港珊瑚品種好多，海洋其實好靚，但經過多年的城市發展，亦破壞了不少海洋生態或環境，義務清潔海洋是一份永遠做不完的工作，如果大家齊心，相信可以改善情況。

他亦提及疫情下市民出海的機會減少，政府應考慮趁這個機會加強清潔海洋的工作，同時收集海洋生態數據，制定一套保護本港海洋的策略。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩