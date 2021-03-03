【保護海洋】上陣不離父子兵　實戰學術分途出擊

▲ Harry（右）及兒子Jonathan（左）父子兵上陣保護海洋，前者走上前綫清理海洋垃圾，後者專責學術研究，從源頭解決海洋問題。（陳靜儀攝）

68歲退休商人陳天明（Harry）在臨屆銀齡之時，將自己的潛水愛好融入清潔海洋之中，言行身教讓兒子及年輕人重視保護海洋。他對保護海洋的熱誠與努力，不但感染素未謀面的年輕人，更推動了從加拿大回流香港從商的兒子Jonathan，也踏上保育海洋之路，父子攜手並肩共同為海洋盡一分義務，讓更多人有機會享受海洋之美。

Harry擁有逾30年潛水經驗，一有空檔便會穿上黑色的潛水衣、揹着潛水裝備，投身蔚藍大海，享受潛水之樂，同時默默地將沉在海底下的垃圾清走，與他同行並下海幫助清潔海洋的也不乏年輕人。

子加國回流 難忘海洋之美

Jonathan中學時已赴加拿大升學，在多倫多大學修讀商科，畢業後回港工作，在一間家用生活品牌負責供應鏈及庫存管理工作。他形容，父親熱愛海洋，經常帶他及妹妹出海遊玩，小學時曾跟隨父親到南太平洋的帛琉遊覽，形容該處海水非常清澈，身處海中更可一手撈捧着很多小魚，其中一條映入眼簾的海魚更是「藍得好靚」，觸感很真實，令他體會到海洋之美，畢生難忘。

▲ Harry（左）以個人綿薄之力感染身邊人，為海洋保育出一分力，去年獲港府頒許榮譽勳章表揚。（陳靜儀攝）

Jonathan說，父親近年醉心海洋保育，身體力行勉勵下一代共同參與，自己也想輔助父親的義務工作，但卻不像父親般懂得潛水，除了跟父親去海灘「落手落腳」清理垃圾外，他認為可透過學術上跟大學、同學們探討，如何從源頭解決海洋生態多年內累積的問題。

報讀哈佛碩士 盼源頭減廢

他於是決定報讀美國哈佛大學有關可持續發展的碩士課程，學習更多有關海洋資源管理的知識，

香港不只是石屎森林，自己想將香港的大自然、海洋好藍好綠的一面，分享予海外人士了解，亦希望可以與父親一起為海洋出力。

▲ Jonathan（左）及Harry（右）父子二人一同清理海灘上的垃圾。（受訪者提供）

父子兵上陣保護海洋，一個負責前線，一個專責學術研究。Jonathan說，兩父子的關係比以往親密，傾談的時間及密度都增加，雙方互相包容度也提高，冀能以身作則透過不同平台，啟發大眾對海洋的關注。Harry亦對兒子願意在保護海洋上助他一臂之力感到開心，

最大的希望是他將學習到的知識回饋海洋或社會。

潛水「執垃圾」的8年間，Harry已帶領逾500名年輕人，清理約百噸海洋垃圾，今年4月亦會於海洋公園舉行講座，與中學生分享清理海洋垃圾的經驗及知識，了解更多Harry的經歷，即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩