【港區國安法】47人涉顛覆罪申保釋未完　尚餘8人押後明天續處理

▲ 47人被控串謀顛覆國家政權罪提堂，餘下9名被告尚未申請保釋，押後至明早於西九龍裁判法院續處理。(經濟日報資料圖片)

47名參與民主派初選人士，被控串謀顛覆國家政權罪提堂，案件由昨午(1日)開庭處理逾10小時，直至凌晨約2時許4被告感不適需送院，總裁判官始將案件押後至今(2日)早續訊。尚餘8名被告未就保釋申請作陳詞，晚上9時許總裁判官決定將案件押後至明(3日)天12時續訊。

其中46名被告昨早被解往西九龍裁判法院提堂，控方申請將案件押後3個月至5月底，等待進一步調查，並反對各被告保釋。辯方則反對押後，並逐一申請保釋。案件昨日聆訊逾10小時，直至今天凌晨約2時許，被告之一楊雪盈感不適需要送院，總裁判官始將案件押後至今早11時半續訊，及後譚凱邦、梁國雄及林景楠亦先後送院。

聆訊今早恢復時，戴耀廷因須到高院就佔中上訴案應訊而缺席聆訊，直至上訴聆訊完結後才被送返西九龍裁判法院應訊。被送院的多名被告及徐子見今早亦未有到庭，林景楠及梁國雄則於稍後才被送到法庭。

直至傍晚時分，有代表律師指被告體力不支，總裁判官為聆訊定下時限，並定於晚上10時休庭。及後有律師表示明天須處理另案。總裁判官表示相信明(3日)可完成所有保釋陳詞，並毋須於過早時間開庭，並於今晚9時許決定今天到此為止，押後至明(3日)天中午12時再訊，處理餘下8名被告申請。

47名被告為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、何啟明、馮達浚、劉偉聰、 黃碧雲、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、施德來、 朱凱廸、張可森、黃子悅、伍健偉、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、 何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、 梁國雄、林景楠、柯耀林、岑敖暉、王百羽、李予信及余慧明，同被控1項串謀顛覆國家政權罪。

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記者：楊詠渝