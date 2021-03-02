【科興疫苗】衞生署接獲有63歲男子接種後死亡報告　暫未能確定與疫苗有關

▲ 一名63歲男子上周六接種疫苗後，出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院，同日證實死亡。（經濟日報資料圖片）

本港上周五開展接種科興疫苗，據了解一名6旬翁接種疫苗後死亡。衞生署今日(2日)晚上接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，涉及一名63歲男子上周五(26日)於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後於2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。



衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該事件獲取更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定與接種疫苗有關。衞生署已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

伊利沙伯醫院發言人表示，一名有長期病患及呼吸道病史的男病人於前日（28日）凌晨1時30分左右，自行前往本院急症室求醫，當時病人清醒，但呼吸困難，病人並表示曾於上周五（26日）接種新冠肺炎疫苗。

發言人指，急症室醫生初步診斷病人患上支氣管炎，於凌晨3時左右，病人被安排轉到內科病房繼續治療，病人其後情況迅速惡化，醫護人立即進行搶救，病人延至早上6時左右離世。有關個案會交由死因裁判官跟進。



發言人說，有關部門今日覆核有關病人個案時，察覺病人曾接種新冠肺炎疫苗，已按機制將個案向醫院管理層、醫院管理局總辦事處及衞生署呈報。

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記者：陳正怡