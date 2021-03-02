中聯辦再換班　尹宗華料接替楊健平出任副主任

▲ 全國政協港澳台僑委員會駐會副主任尹宗華料將出任中聯辦副主任一職。（網上圖片）

中聯辦繼上月更換秘書長後，本月再傳有變動，全國政協港澳台僑委員會駐會副主任尹宗華料將加入中聯辦，出任副主任一職。

中聯辦目前共有6名副主任，惟現年61歲、2012年起出任中聯辦副主任的楊建平，已屆退休年齡。據了解，今次尹宗華「空降」就是為接替退休的楊健平。

現年56歲的尹宗華，是浙江嵊州人，南開大學經濟學博士。早期工作經歷主要在外經貿部及商務部。曾任商務部國際經貿關係司司長。2019年，他轉任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，開始轉任和港澳台相關的統戰工作。

據悉，尹宗華熟悉港澳台僑胞事務，擔任港澳台僑委員會駐會副主任期間，亦曾分別會見不同僑界社團，以及多個香港到內地考察、交流的青年團，如2019年4月會見國際青年商會香港總會40多人的訪京團，以及會見同年7月，中總青委會、多個港澳青年團體的北京及貴州考察團等，熟悉港澳台事務。

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