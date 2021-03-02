中聯辦再換班 尹宗華料接替楊健平出任副主任
政治 22:19 2021/03/02
中聯辦繼上月更換秘書長後，本月再傳有變動，全國政協港澳台僑委員會駐會副主任尹宗華料將加入中聯辦，出任副主任一職。
中聯辦目前共有6名副主任，惟現年61歲、2012年起出任中聯辦副主任的楊建平，已屆退休年齡。據了解，今次尹宗華「空降」就是為接替退休的楊健平。
現年56歲的尹宗華，是浙江嵊州人，南開大學經濟學博士。早期工作經歷主要在外經貿部及商務部。曾任商務部國際經貿關係司司長。2019年，他轉任全國政協港澳台僑委員會駐會副主任，開始轉任和港澳台相關的統戰工作。
據悉，尹宗華熟悉港澳台僑胞事務，擔任港澳台僑委員會駐會副主任期間，亦曾分別會見不同僑界社團，以及多個香港到內地考察、交流的青年團，如2019年4月會見國際青年商會香港總會40多人的訪京團，以及會見同年7月，中總青委會、多個港澳青年團體的北京及貴州考察團等，熟悉港澳台事務。
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撰文 : 傅流螢