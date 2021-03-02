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【安心出行】港鐵所有商場及車站已張貼二維碼　謹慎探討鐵路系統實行相關安排可行性

社會 22:33 2021/03/02

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港鐵謹慎探討在客量龐大而乘客迅速流動的鐵路系統中，張貼二維碼的可行性。（資料圖片）

「安心出行」應用程式至今已有311萬下載量，創新及科技局局長薛永恒表示，港鐵應積極考慮使用「安心出行」應用程式，亦會全力支持公共交通運輸機構安裝「安心出行」。港鐵回覆TOPick指，已在所有商場及車站內的相關場所張貼「安心出行」二維碼；至於鐵路設施方面，會繼續與相關政府部門保持溝通，謹慎探討在客量龐大而乘客迅速流動的鐵路系統中，實行相關安排的可行性。

港鐵指，自疫情以來致力採取多項防疫措施，包括加強全綫車站、列車、港鐵商場及住宅物業範圍的清潔和消毒工作，及一直配合衛生當局的抗疫工作，例如在車站設置自動派發機派發樣本收集包，與社會共同抗疫。

為配合抗疫措施，港鐵早前經研究後，考慮到訪客在固定地點逗留的時間等相關因素，已在所有商場及車站內的相關場所張貼安心出行二維碼。至於鐵路設施方面，會繼續與相關政府部門保持溝通，謹慎探討在客量龐大而乘客迅速流動的鐵路系統中，實行相關安排的可行性。

九巴表示，自第四波疫情在社區再次爆發，九巴及龍運關心乘客健康，配合政府「安心出行」流動應用程式，在200多個巴士總站，大型轉車站和所有顧客服務中心，張貼相關二維碼及宣傳海報，協助市民記錄行程，藉此提醒乘客注意個人衛生健康，減低病毒擴散的風險。

新巴城巴表示，一直有為清潔巴士投放額外資源以減低病毒傳播的風險，包括經常以1:99稀釋漂白水清潔車廂中常被接觸的位置等。兩巴的專營雙層巴士空調系統均設有靜電除塵裝置，利用電離子效應加強過濾車廂空氣，能有效減少車廂內的微粒及細菌水平，而巴士的冷氣隔塵網，每月均會拆除清洗不少於兩次。

兩巴亦已為所有巴士噴灑「納米光觸媒」進行消毒，提供多一重保障。透過上述措施及加強注意個人衞生，相信已能有效減低病毒傳播，乘客可安心乘搭新巴及城巴出行。在巴士車廂內張貼「安心出行」二維碼並要求乘客掃瞄以紀錄行程的建議，可能會對乘客上落流暢度及巴士運作構成影響。

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記者：陳子謙

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