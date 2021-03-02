【科興疫苗】許樹昌：打針後死亡老翁患糖尿﹑高血壓血脂等　長期病患者病情控制好仍可打針

▲ 一名63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗後死亡。（經濟日報資料圖片）

本港上周五（26日）開展新冠疫苗社區接種計劃，衞生署公布，一名63歲男子當日於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心打首劑科興疫苗後死亡，據悉患有糖尿病、高血壓、高膽固醇，亦有吸煙習慣（報道詳情即看：【下一頁】）。有專家認為有待驗屍證實死者死因，但認為長期病患人士若控制得好，仍可打針。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，涉事病人本身有吸煙習慣，亦患糖尿病及高血壓、高血脂的問題，屬引發心血管疾病的風險因素，惟仍需留待驗屍證實；但強調即使有多種長期病患，控制得好仍可接種疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明強調，糖尿病人士應將血糖指數維持穩定才接種新冠疫苗，而肺部有疾病如支氣管炎人士亦應慎重考慮，因有機會接種疫苗後會令病情惡化；但佢強調市民即使有長期病患，只要病情穩定亦可接種疫苗。

衞生署指，接獲事件呈報後已即時聯絡醫管局，正就該事件獲取更多資料，以進行調查及評估，暫時未能確定與接種疫苗有關。署方已按既定機制，盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

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記者：陳正怡﹑鄧凱文