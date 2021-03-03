【Band 1學堂】14個700毫升膠樽造出一把環保雨傘 中學生發揮創意帶出正能量

▲ 保良局李城璧中學一眾中四、五年級學生在學校收集廢棄膠樽，回收再造成500把環保雨傘。（梁偉榮攝）

青年成就香港部（JAHK）每年舉辦青年創業活動，今年推出網上展銷會，讓一眾中學生自組企業，體驗網上營銷。

膠樽是本港最常見的廢物之一，但一直以來回收再造的效率不高。10名來自保良局李城璧中學的四、五年級學生，去年10月成立「Unbounded」公司，在校內收集膠樽，聯絡廠商再造成伸縮雨傘，推廣環保理念。

校內集膠樽 灰暗過後現希望

團隊成員吳嘉瑩表示，團隊想過銷售不同產品，例如開瓶器、閱讀器等，後來大家發現不少人貪方便使用膠樽︰「有一天開會後，我們發覺到球隊訓練時用了大量膠樽，啟發我們做一款產品，提醒大家減少使用膠樽。」

此外，團隊又想到，下雨時市民常用即棄雨傘套，或者雨傘少許破爛時就丟棄造成浪費，故想做出一把環保雨傘。

團隊設計的雨傘以淺灰色為主色，上面的標誌就以亮麗黃印成，用意是想為灰暗的2020年帶來正能量，希望灰暗過後出現希望。

雨傘的布料是用膠樽回收再造而成，將膠樽打碎成膠粒後，再重組成絲，織成布料，大約14個700毫升的膠樽就足夠造出一把雨傘。團隊預計製造500把雨傘，為了收集膠樽，他們在課室擺放回收箱，又舉辦回收比賽鼓勵同學提供更多膠樽，但易坦言疫情和早前面授課堂暫停，令回收膠樽困難重重，希望盡力在網上宣傳。

▲ 雨傘的布料是用膠樽回收再造而成，將膠樽打碎成膠粒後，再重組成絲，織成布料，大約14個700毫升的膠樽就足夠造出一把雨傘。（梁偉榮攝）

籌1.3萬創業 覓廠商生產最難

創業最困難是找廠商生產，有廠商嫌生產數量少，也信不過學生企業，團隊花了近2個月都未找到合適廠商，最後經老師介紹終於找到廠商。

團隊籌集了1.3萬元資金創業，每把雨傘售價120元，另可以30元加購保養，期望用家不要丟棄壞傘，讓團隊可以回收，貫徹環保理念。現時雨傘仍在生產中，將於本月舉行的網上展銷會預售，4月中正式推出。

而在同一個創業活動中，聖瑪加利男女英文中小學21名中四生則組成「Enchkant」公司，一如網上手工品店，售賣客製化的環保燈罩和水晶球。

▲ 聖瑪加利男女英文中小學21名中四生設計了環保燈罩和水晶球燈，充滿香港特色，寓意為疫情下的香港帶來曙光。（梁偉榮攝）

團隊設計的環保燈罩使用兩層再造紙和報紙製成，上面有同學設計的剪紙圖案，分別為逆流而上的鯉魚和中環海岸綫，象徵香港在疫情中逆流而上；而水晶球的背景也是同學設計，具香港特色，亦有山頂和鐘樓的3D模型配件。兩款產品都有燈光，是期望為本港帶來曙光。

燈罩剪紙圖案 象徵港逆流而上

燈罩和水晶球分別售128元及98元，有信心能夠收回1.3萬元投資。

▲ 水晶球的背景也是同學設計，具香港特色，亦有山頂和鐘樓的3D模型配件。她說，兩款產品都有燈光，是期望為本港帶來曙光。（梁偉榮攝）

「JA香港青年創業網上展銷會」活動由青年成就部（JAHK）舉辦，吸引來自75間中學、逾1,200名學生成立公司，體驗網上營銷，學習商業技巧。展銷會將在3月13日舉行，讓學生嘗試在網上營運攤位。

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