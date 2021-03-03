聯校中學生設計記事簿　寫金句勉同輩人

▲ 協恩中學學生與4間學校組成「KongNect」團隊，設計出具香港特色的記事簿，讓同齡學生寫下計劃，減少壓力。（梁偉榮攝）

青年成就部（JAHK）舉辦下月舉辦「JA香港青年創業網上展銷會」，有來自多間學校的學生合組公司參與公開組別，他們為同齡的學生設計了一款記事簿，協助計劃日程——「處理和規劃好生活」，更以創意自製「金句」，冀減少同學生活上的壓力。

21位來自協恩中學、瑪利諾修院學校、聖若瑟書院、英皇書院及聖保羅書院的學生組成了「KongNect」公司，並設計了一款記事簿。協恩中學五年級生林泳彤說，團隊希望強調定立目標的重要性，特意設頁面讓同學反思未完成的事，及定立下周的目標。

她指，KongNect成立時就將目標顧客定在同輩的同學，觀察過大家的需要，做過市場調查後，發現大家在課業、情緒上都有不同壓力，故希望讓同學處理和規劃好生活。

為未來奮鬥 寫金句自勉

另外，團隊又察覺近來社會積怨愈來愈大，許多人生活不高興，但認為本港是個充滿集體回憶的地方，不應該充斥壓力，故把記事簿設計以香港為主題，加入不同街景，提醒用家「香港可以是一個快樂的地方，許多人一齊為未來而奮鬥。」

而在日程以外，記事簿又提供了空間，讓同學能夠寫下金句，鼓勵自己。為此團隊更自行創作了不少金句，貼近生活口語，最重要是有共鳴，例如「能承受多少壓力，就意味有多少潛力。」

▲ 記事簿設計以香港為主題，加入不同街景，提醒用家「香港可以是一個快樂的地方，許多人一齊為未來而奮鬥。」（梁偉榮攝）

協恩中學五年級生鍾安澄說，創業過程中較為困難是磨合，由於她們參加公開組，公司成員可能只是朋友的朋友，故大家需要時間熟悉彼此的工作方式才能繼續。

受疫情影響，團隊自去年8月迄今僅面見4次，平時大家靠每周日在網上開會，及閒時打電話聯絡。不過，她認為既然網上銷售已成為新常態，團隊有機會早一步嘗試都是好事，團隊已備好了220本記事簿，現時已靠朋友售出60本，相信能夠回本，銷量好的話甚至會再加印。

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記者：徐紹軒