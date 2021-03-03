【接種疫苗後死亡】伊利沙伯醫院搶救時不知患者曾打疫苗　亦沒有過敏反應　

▲ 伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生指出患者未見有不良反應。

本港於2月26日開展疫苗接種計劃，在5天後即接獲一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，衞生署3月2日公布一名63歲男子上周五(26日)於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後於2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日死亡。詳情即看:【下一頁】

衞生署衞生防護中心總監林文健醫生、衞生署助理署長（藥物）陳凌峯及伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生，今日（3日）凌晨12時30分於伊利沙伯醫院交代事件。

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伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生指出，該院2月28日凌晨1時30分接受該名男子，死者有長期病包括慢性支氣管炎、糖尿病及血壓高，但一直穩定，病人入院時清醒，並向急症室人員表示曾接種新冠疫苗，於凌晨3時左右，病人被安排轉到內科病房繼續治療，惟病人其後情況迅速惡化，醫護人立即進行搶救，病人延至早上6時左右離世。

陳偉文續指，病人其後病人病情惡化，出現氣喘但不見有過敏情況，搶救期間時主診醫生沒有仔細留意病人有否接種疫苗，徵狀顯示是慢性支氣管炎，臨床亦判斷與疫苗並非有直接關係，而患者的血壓及糖尿控制亦穩定，近日也沒有因為慢性支氣管炎入院或求醫。

直至及後主診醫生與高級醫生及管理層研討時才發現有接種，由於患者入院6小時內情況已急轉直下，醫生當日認為他臨床情況與新冠疫苗不良反應沒有直接關係：

醫生當日不認為患者情況與接種新冠疫苗有直接關係，之後審視病歷才知道有接種新冠疫苗的病歷，雖認為非與疫苗直接有關，但因屬首宗個案，接種疫苗亦剛剛展開，故此已盡快通報衞生署。

被問到通報是否有延誤等情況，陳偉文承認溝通上可加強，重申當局有機制需就接種疫苗後不良事件通報，但不認為是次有延遲通報。

林文健稱新冠疫苗接種計劃會繼續，形容「疫苗是防控重要武器」，更多請看：【下一頁】

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林文健直言，現時事件是否與疫苗有關，暫時未有定論，強調本港使用的疫苗均經專家審視過，並制定可接種的群組建議，所有可用的疫苗均安全及有成效，形容接種效益多於風險，接種計劃可以繼續，但因應就事件關注，會就事故作詳細審視，不會叫停疫苗接種計劃，即看:【下一頁】

有專家認為有待驗屍證實死者死因，但認為長期病患人士若控制得好，仍可打針。詳細內容即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文