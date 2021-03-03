【科興疫苗】林文健稱新冠疫苗接種計劃會繼續　形容「疫苗是防控重要武器」

▲ 林文健強調，是次事故未確立成因，一切要留待專家評估。

本港於2月26日開展疫苗接種計劃，在5天後即接獲一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告，衞生署3月2日公布一名63歲男子上周五(26日)於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，及後於2月28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日死亡。詳情即看:【下一頁】

衞生署衞生防護中心總監林文健醫生、衞生署助理署長（藥物）陳凌峯及伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生，今日（3日）凌晨12時30分於伊利沙伯醫院交代事件。

衞生署衞生防護中心總監林文健指對事件表示關注，並向死者家屬表示慰問，而有關死亡個案已轉交死因庭，如果得到病者家人同意後會進行解剖。

林文健指，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（3日）開會討論事件，強調是次事故未確立成因，一切要留待專家評估，目前是所有疫苗都已經專家審視為安全，亦制定了不同群組的接種須知，認為疫苗接種效益多於風險，被問到會否暫緩接種計劃，林認為接種計劃可繼續：

疫苗是防控重要武器，不可以隨便停頓，聯合科學會評估過認為疫苗接種遠遠大於風險。

林文健續稱，由於60歲以上長者不幸感染後，病發及離世率均高，故一定為優先接種群組，安排與其他國家一致，但提醒如有嚴重或不能控制好的慢性疾病、對疫苗成分過敏，或有嚴神經系統疾病都不建議接種。

他指市民預約時及接種時均有相關資訊提供，接種者須收到後才可接種，亦可即時向醫護查詢，所有人士接種後都要在社區接種中心停留30分鐘作觀察，認為多重保障可提高安全性。

他坦言有關疫苗接種的數據仍累績中，強調當局會嚴密監察，而現時接種疫苗後有10%會出現副作用，但都較輕徵，如有嚴重事故，會先找出因果關係。

伊利沙伯醫院指為老翁搶救時不知其曾打疫苗，亦沒有過敏反應，更多請看：【下一頁】

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有專家認為有待驗屍證實死者死因，但認為長期病患人士若控制得好，仍可打針。詳細內容即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文