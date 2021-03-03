【強檢大廈】政府公布7大廈納強檢　包括蔚藍灣畔3座沙田第一城10座等

▲ 政府公布7大廈納強檢，包括蔚藍灣畔3座沙田第一城10座等。資料圖片

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布本港在3月2日新增13宗確診個案，6宗輸入個案，7宗本地個案當中4宗屬不明源頭。政府深夜公布7個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括科技大學教職員宿舍7座、蔚藍灣畔第3座、沙田第一城第10座、馬哥孛羅香港酒店等，任何人在2月17至3月2日期間，曾身處所列指明地方超過2小時的人士，須於3月4日或之前接受檢測。受檢人士若在2月28日至3月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



新增一宗或以上確診個案的大廈：

1. 新蒲崗彩虹道 48-56 號/衍慶街 60-64 號麗景樓

2. 西貢大學道 1 號香港科技大學教職員宿舍 7 座

3. 沙田第一城第 10 座

4. 塘尾道 85-95 號/通州街 2-16 號長豐大廈

5. 廣東道 3 號馬哥孛羅香港酒店

6. 將軍澳蔚藍灣畔第 3 座

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

1. 沙田穗禾路 1 號豐利工業中心4樓5B室基業（周氏）工程有限公司

政府今日（3月3日）會在3個地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

新蒲崗麗景樓

沙田第一城第10座

將軍澳蔚藍灣畔

位於深水埗楓樹街遊樂場及沙田大會堂廣場的流動採樣站均會延長服務日期至3月7日（星期日），位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至3月9日（星期二）。

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責任編輯 李志強