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【Chill Club】MIRROR力撐阿Dee@ERROR獲獎　預告5月全員齊集開騷

娛樂 13:00 2021/03/03

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MIRROR分享入圍感受及近況。

ViuTV首次舉辦音樂頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》，本地人氣男團MIRROR成員姜濤、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、江𤒹生（Anson Kong）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）和陳卓賢（Ian）早前一同出席記者會。

MIRROR接受TOPick訪問，分享入圍感受及近況。

【Chill Club】許廷鏗鄭欣宜大方支持新人　竟靠吵架保持友誼

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MIRROR隊長Lokman表示：「入圍後的感覺是很開心和有趣，因為是自己公司的頒獎典禮，從沒有任何音樂節目，到試驗性質的節目並令大家喜愛，再到有自己的頒獎禮，是一個很有鼓勵性的故事，一步步走上去。樂壇多了一張成績表，代表着大家也多了一個機會和肯定，也是很開心。」

Tiger笑言：「何啟華（ERROR成員阿Dee）會是一隻黑馬（獲提名年度唱作歌手）。我也想跟他學習創作上和音樂上的事，深化我的造藝，如他那麼成功。」Anson Kong則謂：「很想可以看到他走上這個台上。」姜濤說：「我們MIRROR都達成一致會全力支持Dee哥。」

【Chill Club】鄧麗英+k.ELLY+FIESTER入圍新人獎　Serrini靠渠王Tee搶鏡

（梁樂欣 攝）

入圍歌曲眾多，Jer表示：「很多歌我們都很喜歡，所以都很難去選擇。今年有很多作品都很有質素，每一首都是創作人的心血，他們都很用心。」Lokman說：「我們的意願不能代表甚麼，這次是一人一票，我們也很期待最後會是誰跑出。」

MIRROR將於3月推出新歌，Frankie指：「是很快的歌。」Lokman謂：「我們推出歌曲來拉票，新歌是一首快歌。進入最後階段，排舞也差不多排完，音樂上在進行最後的步驟，下星期便拍攝MV，看看3月底能否發行。」

他又希望：「待疫情緩和後，5月能舉行演唱會。之前拍攝的綜藝節目將於4月出街，之後我們12位都會再拍一個節目。」

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR專訪

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