【關公災難】借唐奕聰猝逝促銷太極舊碟　鄭中基炮轟後環球認錯道歉

▲ 鄭中基炮轟唱片公司缺德。

太極樂隊鍵琴手兼著名音樂監製唐奕聰（Gary Tong）昨日不幸病逝，終年57歲。大批樂迷及音樂人表傷心，可是「環球中文經典」的facebook專頁昨晚卻出post寫道：「突然想聽太極！RIP～Gary Tong。」還附上購買太極經典專輯《迷》的連結。

此舉被人覺得十分不恰當，令不少樂迷反感。當中一向敢言的鄭中基更是大表憤怒，在個人facebook專頁公開發文指摘：「環球唱片 你班XX鏟有冇人性㗎吓？」

太極樂隊成員唐奕聰心臟病發猝逝 曾為張國榮監製多首名曲

▲ 昨晚環球中文經典專頁曾出現此post。

環球道歉及刪帖

之後，「環球中文經典」的facebook專頁立即把帖文刪除。

另外環球的官方facebook專頁「Universal Music Hong Kong」發文道歉：「有關於今日環球中文經典社交平台出的一個貼文，環球唱片在此首先向大家致歉。我們已嚴肅處理這件事，知悉此事後已嚴正處分有關同事，往後會嚴謹把關社交平台發布之內容。對於唐奕聰先生的離世，我們深感遺憾及惋惜。」

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Gary Tong自80年代入行，除是太極樂隊鍵琴手，也擔任演唱會樂手，也是著名唱片監製，作曲及監製作品近500首，去年曾為張國榮《REIVSIT》重新打造多首經典名曲，重編哥哥名作如《左右手》、《大熱》等。

Gary Tong突然過身，不少圈中人表示震驚，歌手如張敬軒、周慧敏、羅敏莊等都有發文悼念。