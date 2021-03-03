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【新冠肺炎】新增4間食肆曾有確診者到訪　科大患者發病後曾到將軍澳東港城

健康 10:17 2021/03/03

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科大患者發病後曾到將軍澳東港城及新都城洪記粥品

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（2日）新增13宗確診個案，當中4宗不明源頭個案，6宗輸入個案，其餘3宗與本地個案相關，年齡由14至83歲，累計11,033宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增4間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的4間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

九龍

  • 九龍城　啟德郵輪碼頭　紙飛機親子餐廳（26/02/2021　#11028）

 
新界

  • 沙田　置富第一城　台灣麵（26/02/2021　#11031）
  • 將軍澳　香港科技大學　UniBistro and Bar（27/02/2021　#11030）
  • 將軍澳　新都城中心3期　洪記粥品（28/02/2021　#11030）


個案編號11030的確診者是在科大工作的68歲男子，曾於香港科技大學高級教職員宿舍7座住宿。他於2月24日發病，2月27日曾到訪科大的UniBistro and Bar，2月28日則到訪將軍澳東港城、新都城中心的洪記粥品。他曾與一名2月17日在深圳灣經「回港易」回港、2月28日抵達上海時證實確診的人士見面。
 
個案編號11028的確診者為一名25歲女子，居於大角咀長豐大廈，在2月28日發病，與本地個案有流行病學關連 。本月25日她曾在尖沙咀馬哥孛羅香港酒店「staycation」，翌日離開。發病前她亦曾到訪啟德郵輪碼頭的紙飛機親子餐廳。
 
個案編號11031的確診者為68歲男子，居於沙田第一城第10座。他於2月28日發病，發病前兩天曾到置富第一城商場內的台灣麵；發病後，於3月1日曾到訪第一城第52座以及豐利工業中心。

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責任編輯：羅嘉欣

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