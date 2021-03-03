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【減價速報】一田BB用品展逾千款貨品低至3折　提供學習自理提案助新手爸媽輕鬆湊B

休閒消費 11:04 2021/03/03

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一田百貨於即日至3月15日在4間分店（沙田／大埔／荃灣／觀塘）舉行「一田春日BB用品展」，逾千款貨品低至3折發售。

從小培養小朋友自我照顧的能力，自己穿衣、自己吃飯，既可幫助BB建立自信心，而且對訓練小肌肉、智力的發展都一定有益處。一田百貨提供一系列BB學習自理提案，於即日至3月15日在4間分店（沙田／大埔／荃灣／觀塘）舉行「一田春日BB用品展」，更於荃灣廣場地下及將軍澳東港城中庭設特別展場，集齊近千款針對0-3歲不同階段的學習用品，讓各位爸爸媽咪輕鬆與小朋友一起學習生活自理。

面對BB學前班未完全復課，爸爸媽媽在家忙WFH工作之餘，同時要照顧BB分身不暇。一於從生活小細節著手，培養BB學習自理的能力，以下提供4個BB學習自理提案，讓BB在學習成長的路上得以順利闖關，學習新技能；針對0-3歲不同階段的生活學習用品，如BB用餐、戒片、清潔牙齒等用品；衣、食、住、行用品亦齊備，逾千款貨品於BB展期間低至3折！

自理提案1：坐定定用餐必備

BB滿6個月後，所需要的鐵質大大提昇，此時爸爸媽媽以低至41折購入Tommee Tippee嬰兒食物蒸煮攪拌器，可以循序漸進地為BB炮製幼而滑的糊狀食物，強化BB的咀嚼能力，同時可讓BB開始學習用餐具吃飯的禮儀。

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為了讓BB吃飯更專心，花點心思營造一家人共處的晚餐時間是重要的一環！選擇一張BB坐起來舒適、方便拿取食物的Cosatto Noodle餐椅及可以抓握的餐具，可以從小建立BB食飯的常規，BB展期間低至56折即可入手。

自理提案2：大小肌肉訓練好物

適當的小遊戲可以訓練BB小肌肉，從而加強左右腦的均衡發展。一田特意為BB精選多款動靜皆宜的玩具，新登場Fisher-Price Sanrio Baby協調音樂健身器率先於一田百貨發售，附有5款玩具的小設計包括音樂發聲的Hello Kitty公仔，可以刺激0至3個月大BB的感官。

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人氣卡通兔仔Miffy化身成可愛的充氣彈彈座椅，小朋友騎上玩具背上可以自由彈跳。BB活力充沛，家長們也要注意，在BB遊玩位置舖上地墊，讓BB玩得開心之餘亦顧及BB安全。Caraz加厚摺摺地墊及YAYA兒童遊戲圍欄，更低至7折發售！

自理提案3：戒片法寶向尿片Say Goodbye

BB約2歲左右，開始有去廁所的意識。在開始戒片訓練前，家長可為BB物色可以穩坐的便盆讓BB試坐，並以遊戲的方式練習如廁過程。

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Fisher-Price兩用音樂學習噓噓樂內置獎勵系統，可以發出4種不同的音效，可以吸引BB上廁所。在日間為小朋友換上棉質嬰兒尿布褲，可讓小朋友嘗試感受褲子濕後不舒服的感覺，附有隔尿布的設計即使BB尿濕也不會尿滲。一田搜羅了多款日本製造BB尿布褲，YATA-Fans會員尊享$50優惠價，BB展期間於沙田店發售。

自理提案4：學習刷牙實現幼兒護齒法

從小培養BB護理口腔的習慣十分重要。家長可透過故事教導BB保持牙齒清潔的重要，K’s Kids Brush Your Teeth布書可幫BB增加對刷牙的概念。

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在BB長出第一隻大牙後，家長可選用直徑約15mm內的超細刷頭和軟毛的牙刷，教BB刷牙；LUX360幼兒牙刷則分別有4-24個月及2-4歲款式供選擇。再等BB學會了吐水後，可選用幼兒專用的JACK N JILL純天然嬰兒牙膏 (特價$99/2支) 教BB刷牙。由於BB手部發展仍在發育中，未能完全掌握刷牙的技巧，為確保牙齒乾淨，建議家長每天日、夜替BB補刷一次！

一田春日BB用品展

日期：即日至3月15日

地點：一田百貨4間分店（沙田／大埔／荃灣／觀塘）

記者：Elenor

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