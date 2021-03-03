【防疫措施】政府刊憲延長現有措施14天　新增要求餐飲業設專員執枱清潔

▲ 政府要求餐飲業處所安排執枱專員，以減低有關傳播風險。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反覆未止，政府今日凌晨刊憲延長現行社交距離措施延長14日，明日(4日)生效至3月17日；並因應最近於食肆出現的羣組，政府要求餐飲業務處所，安排專職員工負責收拾使用過的餐具、清潔及消毒使用過的餐桌及隔板，以減低有關傳播風險。

新一輪防疫措施明日生效，新措施與現行安排相同，食衞局表示政府於上月18日逐步有序放寬社交距離措施後疫情仍反覆，部分社區於短時間內出現多宗確診個案，顯示社區隱形傳播鏈依然活躍，認為考慮到最新的公共衞生風險評估，現階段沒有空間進一步放寬任何措施。

政府又指，因應最近於食肆出現的羣組，政府會要求餐飲業務處所安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板；如個別處所安排並不可行，負責有關工作的員工須於轉為執行其他職責前洗手或更換手套，並應在進行每輪收拾職責期間按需要採取手部衞生措施。餐飲業務處所及表列處所員工定期檢測的安排將繼續，有助及時堵截社區傳播鏈。

對於醫管局其中一個檢測承辦商，曾因早前有大量建造業、餐飲業及表列處所員工於同一時間檢測，而出現服務滯後的情況，局方稱，醫管局正跟進相關事宜，根據紀錄撇除該承辦商，上星期初遞交深喉唾液樣本瓶的市民，大部分能於交樽瓶後2至3天內取得檢測結果，而2月26日起，承辦商回復在2天內完成絕大部分檢測。

政府及醫管局已經增加承辦商的數目，及把樣本瓶分流至不同承辦商，盡力讓大部分遞交深喉唾液樣本瓶的市民能在兩天內取得檢測結果。政府會繼續密切留意，在有需要時協助承辦商進行分流工作

現時多項社交距離措施將會延續，包括浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所，以及泳池，需要繼續暫停營業。

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責任編輯：陳正怡