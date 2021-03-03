【林鍾一戰】鍾培生拍片回應邀約擂台戰原因　林作開始練拳透露戰略部署【有片】

▲ 鍾培生拍片回應擂台戰，林作開始練拳：「最怕被打下體！」

富三代鍾培生與林作之間的「林鍾一戰」，展開了N場口水戰卻仍未有上擂台的正式開賽日期。鍾培生在昨晚（3月3日）首度以影片方式在個人網上頻道開腔回應擂台戰一事，解釋討厭林作的原因，並指對方常借舊愛麥明詩上位。

而林作接受媒體訪問透露正在接受「魔鬼訓練」，坦言最怕在擂台賽中被打下體。

【林作打拳】林作靠朋友資助逾10萬元學拳費 鍾培生提醒對手：搵輪椅Sponsor

▲ （影片截圖）

決戰二世祖｜富三代鍾培生開價100萬邀打擂台 林作發起眾籌後縮沙：俾200萬你俾我打

鍾培生解釋約戰林作原因

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生，早前因受到林作充社交網站的留言挑釁，指他仿效林作以100萬港元投資新搞作，隨後雙方在各自社交平台隔空回應，鍾培生坐言起行為擂台戰擬合約，林作拍片高調撕毀，後來又引起練拳訓練費等風波，昨晚鍾培生首度拍片回應擂台戰一事。

提到「擂台戰」一事由上月18日發酵，鍾培生本來並不認識林作此人，但曾經在兩次社交場合見過對方，第一次於仁濟醫院的舞會上，林作在他附近走來走去令其感到煩擾。

▲ 鍾培生直斥林作借舊愛麥明詩上位。（instagram圖片）

另一次則是鍾培生相約兩名媒體老闆好友飲酒，林作突然加入，鍾培生不滿對方滿口髒話而提早離場。

鍾培生更直拆林作利用女生上位：「你的最大成就只是曾經跟一位香港小姐一起，你利用女生上位都算，但不應該踩低對方而上，你對一個曾經愛過的人都這樣，人格能好到哪裡？」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

林作打拳｜麥明詩捲入林作與鍾培生口水戰 十優港姐撰長文講性別平權

抗爭與林作相提並論

鍾培生又講起曾經有段影片提及自己的死穴，他解釋所指其實是跟林作有關。

他指出，在2月18日揚言要跟林作「單挑」那日，網友在他的影片下留言卻一直被過濾：「其實我過濾了『林作』二字，因為這是我的死穴。我跟他同一日生日（12月23日），每天都在討論區被人討論，把我跟林作比較，是在侮辱我智慧。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

決戰二世祖｜林作疑建議閉門打100萬擂台戰 鍾培生拒絕：要全香港一齊睇

擂台上人人平等

鍾培生又強調之所以引起擂台戰，是覺得在擂台之上人人平等，不論學識和出身，在擂台上就要尊重擂台、公平比試：「好打不好打，只要你上得擂台，我就會尊重你。」

他對林作非常不滿地說：「我是派100萬，你是乞100萬，是兩件事。有網民以為自己好醒，陰謀論說我跟林作串聯起來炒作新聞。我炒作新聞都不會找他，我會跟Mayweather（世界冠軍拳擊手）玩。不想日日再玩口水戰、日日消費我。消費我無問題，和我上擂台打！」

▲ 鍾培生表示寧願世界拳王玩，亦不願意跟林作炒作新聞。（影片截圖）

約戰林作｜富三代鍾培生家庭背景顯赫 淺水灣萬呎獨立屋全面睇【多圖】

他又直指全香港人都看不順眼林作，當傳出要跟林作對打之後，身邊的人都表示極度支持。

鍾培生說：「不論電視台、電影、媒體、幕前、幕後、投資人、老闆、我朋友、舊同事、大學Puppy Love約會過的女生、長輩，都說支持我打敗林作。我每日都會覆完所有instagram的訊息，最近每天一直按都按不完，你說香港人多想我打敗這個人。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

鍾培生更揚言：「如果打得成，這對全香港市民來說，該是最偉大的娛樂盛事。」

當講到林作撕毀合約一事，他更加憤怒：「撕完合約之後又跟無綫傾版權，I am the a side！我付錢、做主辦單位，我每一條影片都笑著講，今次真的笑不出來。」不過當後面鍾培生對著鏡頭說：「我不知到底要打到幾傷，才可以醫到100萬呢？」才終於展露了一秒的笑容。

林作打拳︱邀曾志偉由TVB直播拳賽 林作自詡如周星馳值百萬拳酬

▲ （Facebook圖片）

至於林作繼續在其Facebook打口水戰，他上載一段與多人扮對打的影片謂：「我要打10個終賠生！Let’s go no pussy！」又轉貼鍾培生的影片：「要我講幾多次？我打！唔打我切。」

喜愛出風頭的林作近日已約媒體進行訪問，日前他讓媒體採訪其練拳過程，更自言不怕被打臉、最怕被打下體，未打算生育下一代的他只擔心被攻擊下體會影響雄風，但講到自己的戰術，則表示會主攻鍾培生的下體。

在今天（3月3日）早上透過公關公司向傳媒發出通告，指將與林作於本月5日舉行記者會，屆時公布拳賽詳情。

同場加映：何泳芍訪問