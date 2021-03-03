【疫苗接種】預約接種復必泰疫苗仍有大量名額　只有一間接種中心首兩日額滿

▲ 西灣河體育館社區疫苗接種中心。（馮漢柱攝）

政府訂購的首批100萬劑「復必泰」新冠疫苗，其中58萬多劑上周六抵港，政府會先開放7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心為市民注射，5個優先組別市民可於今（3日）早上9時起到網上預約接種疫苗。截至早上9時30分，7間疫苗接種中心未來21天尚餘大量名額，個別接種中心的部分日子已額滿及只餘下少量名額：

港島

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心

3月10日已滿額；3月11日只餘下少量，其餘日子名額仍充裕。

7間疫苗接種中心的預約情況：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

西灣河體育館社區疫苗接種中心

3月10日尚餘少量名額，11日至30日仍有大量預約名額。

九龍

教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心

首兩日的預約已額滿；餘下日子仍可供預約。

曉光街體育館社區疫苗接種中心

全部日子仍有餘額。

荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心

3月10日已滿額；往後日子仍有充裕名額。

新界

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

元朗體育館社區疫苗接種中心

全部日子仍有大量餘額。

同場加映，情侶分手後走不出傷痛，輔導心理學家教路如何安慰分手朋友：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜