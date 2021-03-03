【飲食優惠】銅鑼灣新泰菜館推免費午市套餐　食客身份證號碼括號含「1」字可享優惠【內附詳情】

▲ 食客身分證括號內包含「1」，並讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post ，4人以下即可免費獲贈泰式生蝦刺身1客 (價值108元)。(餐廳提供)

銅鑼灣新張的泰國餐廳「泰 Thaiology」，由資深泰廚主理，嚴選食材加上正宗的泰式烹調技巧製作，提供各式經典泰菜，包括青檸明爐魚烏頭、咖喱炒軟殼蟹、虎蝦海鮮冬陰功湯及芒果糯米飯等。

▲ 餐廳推供多款泰國傳統菜式，包括這款招牌的青檸明爐魚烏頭(178元)。

餐廳於新張期間，更推出3個優惠，為了慶祝第「1」間新店，所有食客身份證凡具有「1」字，皆有機會獲免費午市套餐1份，又或享有午市套餐8折，還有晚市獲贈泰式生蝦刺身1客。另外主餐牌單點美食可享8折，盡享多款泰國經典泰式！

優惠1：午市優惠

身分證括號內包含「1」 ，即送午市套餐。由即日起至2021年3月31日，食客只要到銅鑼灣店出示身分證括號內包含「1」，並讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post，即可獲免費午市套餐一份，而身分證號碼內含「1」，亦同樣可享午市套餐8折。

這免費午餐優惠，只限午市菜單價格最低的選項(香脆雞扒撈檬粉 58元)，選擇享用其他午市套餐需補回差價。

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優惠2：晚市優惠

由即日起至2021年3月31日期間，出示身分證括號內包含「1」，並讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post ，4人以下即可免費獲贈泰式生蝦刺身1客 (價值108元)，8人以下可獲2客，如此類推。

優惠3：午市及晚市優惠

由即日起至2021年3月31日期間， 讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post，主餐牌內之單點美食全部可享8折優惠，包括青檸明爐魚烏頭、咖喱炒軟殼蟹、虎蝦海鮮冬陰功湯等。

泰 Thaiology

地址︰銅鑼灣廣場2期6樓

電話：2682 0626 | whatsapp 61528240

營業時間：午市12nn- 4pm、晚市6pm-10pm

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記者：Ｍabel