  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食優惠】銅鑼灣新泰菜館推免費午市套餐　食客身份證號碼括號含「1」字可享優惠【內附詳情】

休閒消費 11:24 2021/03/03

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

食客身分證括號內包含「1」，並讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post ，4人以下即可免費獲贈泰式生蝦刺身1客 (價值108元)。(餐廳提供)

銅鑼灣新張的泰國餐廳「泰 Thaiology」，由資深泰廚主理，嚴選食材加上正宗的泰式烹調技巧製作，提供各式經典泰菜，包括青檸明爐魚烏頭、咖喱炒軟殼蟹、虎蝦海鮮冬陰功湯及芒果糯米飯等。

餐廳推供多款泰國傳統菜式，包括這款招牌的青檸明爐魚烏頭(178元)。

餐廳於新張期間，更推出3個優惠，為了慶祝第「1」間新店，所有食客身份證凡具有「1」字，皆有機會獲免費午市套餐1份，又或享有午市套餐8折，還有晚市獲贈泰式生蝦刺身1客。另外主餐牌單點美食可享8折，盡享多款泰國經典泰式！

優惠1：午市優惠

身分證括號內包含「1」 ，即送午市套餐。由即日起至2021年3月31日，食客只要到銅鑼灣店出示身分證括號內包含「1」，並讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post，即可獲免費午市套餐一份，而身分證號碼內含「1」，亦同樣可享午市套餐8折。

這免費午餐優惠，只限午市菜單價格最低的選項(香脆雞扒撈檬粉 58元)，選擇享用其他午市套餐需補回差價。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

優惠2：晚市優惠

由即日起至2021年3月31日期間，出示身分證括號內包含「1」，並讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post ，4人以下即可免費獲贈泰式生蝦刺身1客 (價值108元)，8人以下可獲2客，如此類推。

優惠3：午市及晚市優惠

由即日起至2021年3月31日期間， 讚好「泰 Thaiology」專頁，Share 指定Post，主餐牌內之單點美食全部可享8折優惠，包括青檸明爐魚烏頭、咖喱炒軟殼蟹、虎蝦海鮮冬陰功湯等。

泰 Thaiology

地址︰銅鑼灣廣場2期6樓

電話：2682 0626 | whatsapp 61528240

營業時間：午市12nn- 4pm、晚市6pm-10pm

同場加映：彩虹親子早晨全餐食譜【下一頁

記者：Ｍabel

相關文章

【飲食優惠】和民居食屋期間限定Omakase晚市堂食套餐　網上訂購優惠低至每位160元【內附連結】
12:52 2021/02/23
【飲食優惠】和民居食屋期間限定Omakase晚市堂食套餐　網上訂購優惠低至每位160元【內附連結】
【酒店下午茶】喜來登x法國護膚品L'OCCITANE推香檳下午茶　8折後每位$305+免費獲$550美肌修護套裝
12:22 2021/02/26
【酒店下午茶】喜來登x法國護膚品L'OCCITANE推香檳下午茶　8折後每位$305+免費獲$550美肌修護套裝
【酒店下午茶】中環．石板街酒店聯乘珠寶品牌Annoushka推出下午茶　一位298元送1,000元珠寶禮券
12:35 2021/02/26
【酒店下午茶】中環．石板街酒店聯乘珠寶品牌Annoushka推出下午茶　一位298元送1,000元珠寶禮券
著數優惠 飲食優惠 美食 海鮮 餐廳 泰國 銅鑼灣 銅鑼灣廣場 Causeway Bay Plaza

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
16:19 2019/12/24
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算