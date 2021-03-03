【復課安排】保良局莊啟程小學全校恢復半天面授課 校長：感激教職員齊心協力

▲ 保良局莊啟程小學全校恢復半天面授課。

受新冠肺炎疫情影響，教育局規定香港中小學及幼稚園若可定期安排全校教職員每兩個星期進行檢測，有條件全校恢復半天面授課程。其中位於沙田的保良局莊啟程小學率先宣布3月8日恢復全校面授課程，是全港第一間宣佈恢復全校面授課程的資助小學。校長王寶音表示，檢測安排實屬非強制性，但教學團隊內各人願意迅速配合，只為讓學生接受更好的教育，令她大受感動。

王寶音校長表示，雖然從2021年1月11日起，學校可安排不多於學校最高限額的六分一的學生回校半天上課，不過，長時間只有部分學生能回校面授上課，卻令學校、學生和家長面對不少難處。

家長如何照顧不同上課模式的孩子？未能回校上課的學生們，希望能早日重投校園生活，他們該如何是好？ 教師同時兼顧網課和面授課，工作壓力百上加斤，該如何紓緩？

她續稱，根據教育局發出最新的上課安排指引，若學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，可為全校師生提供多一重保障，締造一個較為安全的環境讓學生學習，教育局會考慮讓全校恢復半天面授課堂。有見及此，學校積極地與辦學團體、家長及學校中層管理人員探討恢復全面半天面授課堂的可能性，令學生以最好的學習模式接受教育。

為了儘快讓全校學生儘快恢復面授課程，學校教職員以學生的最大福祉，同意按照教育局指引，全校教職員將定期每14天週期內進行及完成病毒檢測。按早前聖誕新年假期的經驗，計算農曆新年假期後的21天為疫情潛伏期，學校計劃可在3月8日恢復全面半天面授課。

不過，全體教職員共70多人，在兼顧日常教學和工作的情況下，再要在限期內各自安排進行病毒檢測，實在不易。 幸得團隊上下一心，短時間內坐言起行，加上已得到本校法團校董會及教育局的批准，令本校可以順利如期於3月8日恢復全面半天面授課。

老師都要去撲樽做檢測，幸得老師們齊心協力，完全不計較，用自己的辦法去拎樽，有些職員不懂得網上預約，老師便代為幫忙，整個過程齊心協力，相當感動。

王校長表示，是次檢測安排實屬非強制性的，然而團隊內各人並不計較，願意迅速配合，教師和職員們為了學生的學習是何等的著緊，令她大受感動。

這次集體行動，不但喚起我們起初為老師時對教育莘莘學子的那鼓熱誠，更再一次燃點起我們心中的那團以愛去教導的火。

她最後盼望學生們都能珍惜回校上課的日子，同心渡過此世紀疫情。

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責任編輯：鄺嫻