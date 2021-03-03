【有情有義】劉家輝長住療養院近照曝光　曾被侵吞百萬財產樊亦敏仗義出頭

▲ 劉家輝最近精神不錯。

劉家輝於十年前意外中風癱瘓，除了傳出被妻兒離棄及奪去其家產的消息外，其女助手將劉師傅過百萬資產吞掉，令他情緒崩潰。

劉家輝好友樊亦敏當時仗義為他尋找律師，最後成功為劉師傅追回財產，有情有義的樊亦敏又不時去探望劉師傅，伴他渡過不愉快的日子。

【俠女精神】傳影迷售肖像T恤為劉家輝籌錢 樊亦敏代澄清：財政沒問題

▲ （取自IG）

劉家輝精神不俗

樊亦敏於元宵佳節貼出劉家輝的近照，並寫道：「劉師傅🥰㊗️大家元宵節快樂🎉🏮」照片中的劉師傅看起來很狀態不錯，比以前更有精神。

2011年，劉家輝意外中風癱瘓，外界一直有傳他於中風後被妻兒離棄及奪去其家產，再加上被女助手私吞逾百萬財產，以致他大受打擊。

【開心速遞】樊亦敏選港姐奪最上鏡小姐入行 不介意演丑角：希望帶歡樂給大家【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

甚有義氣的樊亦敏仗義為他找律師及找尋女助手並親手遞上法庭傳票，她又代表劉師傅上庭，終為劉家輝成功追回超過120萬的財產，又為他安排到療養院生活，有情有義！

劉家輝的圈中好友包括歐陽震華、陳榮峻及吳香倫等早前也特意前往探望他，同日生日的陳榮峻更曾與劉師傅一同慶生，場面熱鬧。

同場加映：邱芷薇x陳志忠專訪