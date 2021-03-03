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【疫苗死亡】63歲男人打科興疫苗後死亡　衞生署提醒打針後現3種情況須求醫

社會 10:42 2021/03/03

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衞生署提醒5類人士不宜接種新冠疫苗，接種人士打針後現3種情況須求醫。

新冠肺炎疫苗接種計劃上周五（2月26日）展開，截至昨日（2日）累計逾4萬人已接種第一劑科興苗，惟衞生署昨日接獲一宗嚴重異常事件報告，涉及一名63歲男子接種新冠疫苗2天後死亡。衞生署衞生防護中心總監林文健提醒，如有嚴重或不能控制好的慢性疾病、對疫苗成分過敏，或有嚴神經系統疾病人士，都不建議接種新冠疫苗。

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性，部分人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。接種疫苗後，市民將被要求在觀察區逗留15至30分鐘。

5類人士不宜接種：

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如要減輕注射部位疼痛同不適：

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衞生署建議，如市民出現3種以下情況，可徵詢醫生或其他醫護人員（例如牙醫、藥劑師、護士同中醫師），包括：

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署方提醒就醫時，將接種疫苗的詳情告知醫護人員，並出示接種疫苗記錄卡（如有）。醫護人員會提供建議，處理相關狀況並進行適當評估，以便向衞生署報告任何判斷為醫學上需關注的疫苗接種異常事件。

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記者：陳子謙

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