【腦幹中風】慎防過分扭動創傷頸部致中風　病後復康靠運動和清淡飲食

▲ 慎防過分扭動創傷頸部致中風，病後復康靠運動和清淡飲食。

上集提到，中風的成因源於血管閉窒或血管壁受損，導致出血的情況出現，大腦供血受影響，引致大腦中央神經系統細胞受損，從而影響主宰身體的機能。今集腦神經外科醫生黃秉康向TOPick分享預防中風的方法，他提醒市民慎防運動創傷，滑雪、瑜珈、高爾夫球等頸部容易過分扭動的運動，都可能造成血管創傷，導致出血性中風。

他補充指，風險不是想像中般高，但仍有危險因素的存在。他解釋滑雪時可能不太熟習時而經常跌倒、進行瑜珈的頭倒立、打高爾夫球揮杆的時候，最容易傷及頸部；而港人熱愛的按摩亦有機會造成血管受損，過度扭動頸部、技師用力不當，都存有中風的風險。

針對已中風患者，黃秉康指患者可服用抗血小板藥，預防第二次中風，而有些病人需要配合降膽固醇藥服用，以加大降低再中風的風險。

除了依靠藥物治療外，黃秉康指患者的生活習慣亦需要改善，若有吸煙習慣的患者則需要戒掉，因為吸煙是一項很重要的中風風險因素，他曾診斷一名中風患者，有吸煙的習慣，血壓、膽固醇高，糖尿亦有輕微的超標，眾多不良的生活習慣和身體狀況，導致患者40多歲便中風。

黃秉康建議中風患者，戒菸之餘，亦要進行適量的運動，每天有充足的休息，飲食習慣亦須盡量清淡、不宜過鹹，上述因素既可控制血壓上升，亦能有效預防中風。

患者自身有效控制中風的風險因素後，復康之路便需要物理治療師的幫助，黃秉康指出物理治療有助確保病人回復四肢活動能力，讓患者行動回復病前般自如；而職業治療則可幫助患者返回工作和家庭崗位，讓患者依靠合適的儀器，如安裝家居扶手，減低患者日常生活上的不便。

如欲了解更多中風的復康方法，詳細內容，密切留意在HKET TV於今晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜