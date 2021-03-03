【自私家長】無視疫情強行撕開公園封條　光明正大讓小朋友入內大玩特玩

▲ 有家長無視疫情強行撕開公園封條，公然讓小朋友入內大玩特玩。

受新冠肺炎疫情影響，為配合政府的最新防疫措施，康文署在多月前宣佈停開運動場、所有室內體育設施及公園等。而學校停課多月，在家沉悶已久的大人小朋友開始蠢蠢欲動，有家長為一己私慾，竟強行撕開公園遊樂設施的封條，讓小朋友進內玩耍。有途人見狀直斥他們的行為「無腦」、「無家教」，更認為家長有責任教育孩子遵守社會的規則，而非為小朋友喜好作特別遷就。

有網民於「親子王國」討論區發帖，指經過公園時，看見有家長強行撕開封條，讓小朋友入內玩耍，

好多好多無賴家長，明知公園仲係封緊，仲要夾硬撕開封條俾小朋友入去玩。

他直斥現場家長「無腦」，質疑他們「唔識咩叫做封咗？唔明啲封條係有咩用？」他認為應教育小朋友遵守規矩。

家長應教導小朋友遵守規矩

他續指，小朋友是最容易受感染的一群，擔心中招又回校會將病毒傳染給老師及其他學生，

未解封就係未玩得，呢啲係規矩，唔係你小朋友需要優先。

不過，有港媽回應他指，自己一打二，停課期間洗衫煮飯教功課一腳踢，惟長子喜歡爬高四處跳，在家無法滿足其需求。港媽強調自己沒有帶孩子到公園玩，「但我唔覺得有帶小朋友去嘅有問題，唔需要咁Harsh（嚴厲的）。」

▲ 家長任由小朋友在公園玩。（討論區圖片）

網民則舉例回應，巴士站無欄杆也會自動排隊上車，

唔會因為你個人有急切就要打尖先？家長本身有責任要教小朋友遵守社會基本規則，唔會因為你係小朋友就叫人唔好咁Harsh。

他認為明白小朋友無處放電，想到遊樂場玩，但應教導小朋友有封條則不應玩。

網民：自私家長教壞仔女

不少網民看畢帖文紛紛批評公園涉事家長自私自利，「只顧自己享樂，到有事就賴政府防疫不力，教壞仔女，不知所謂」。

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責任編輯：王明芳