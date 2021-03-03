【新冠肺炎】消息：新增逾10宗確診個案 不明源頭昨日已公布不設疫情記者會
社會 12:31 2021/03/03
本港新冠肺炎疫情未止，消息指今日(3日)新增10多宗確診個案，當中不明感染源頭個案已於昨日公布，今日不設疫情記者會。
本港或出現首宗接種新冠疫苗後死亡個案。衞生署昨晚公布，一名63歲男子上周五在佐敦官涌體育館接種首劑科興疫苗，兩日後因出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院求診，同日證實死亡。署方強調暫未確定與接種疫苗有關，而疫苗臨床事件評估專家委員會今午5時將開會討論個案。詳情即看：【下一頁】
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衞生署衞生防護中心總監林文健提醒，如有嚴重或不能控制好的慢性疾病、對疫苗成分過敏，或有嚴神經系統疾病人士，都不建議接種新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】
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新增4間食肆曾有確診者到訪 科大患者發病後曾到將軍澳東港城。詳情即看：【下一頁】
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記者：陳麗娜