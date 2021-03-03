【海蝦水管】屯門街坊投訴鹹水入水慢　揭8座大廈鹹水管塞滿海蝦

▲ 屯門8座大廈鹹水管塞滿海蝦。

屯門有屋苑鹹水管驚現大量海蝦。良景邨、新圍苑共8座大廈自上月中曾爆水管後，近日沖廁用的鹹水供應異常。屯門區議員黃麗嫦表示，管理公司檢查後發現鹹水管的Y型過濾器佈滿海蝦。水務署形容事件罕見，正密切關注情況，並會加強清洗及過濾等措施。

屯門區議員黃麗嫦日前在Facebook專頁發文，指良景邨多座街坊投訴鹹水入水慢，時常無水。經管理公司檢查鹹水管的Y型過濾器查看後發現，多條喉管佈滿大量蝦仔，可能導致鹹水入水慢而供不應求。

而且繼良景邨3座發現蝦踪，新圍苑6座屋苑亦有5座發現同樣情況，甚為恐怖。

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她表示得悉事件後，已在區議會大會即時向水務署署長盧國華反映情況。

署長承諾會徹查及取咸水化驗，並跟進日後會加強消毒。

水務署就事件回應指，署方已派員到屋苑了解情況，並向管理處職員提供技術支援，同時已派員沖洗附近的政府喉管，並抽取樣本檢測。

署方又指，過去該區未曾收到相關沖廁供水發現海蝦的投訴，是次個案的情況罕見，正了解相關海水抽水站的運作情況，初步顯示系統運作正常，水務署會詳細調查及繼續密切監察情況，並會視乎系統運作的實際需要，加強清洗及過濾等措施，以確保沖廁供水水質穩定。

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責任編輯：楊宛茜