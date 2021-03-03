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【生命鬥士】陳積榮肺癌四期病況轉差　孫慧雪為好友籌醫藥費：一封利是錢都OK

娛樂 12:01 2021/03/03

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孫慧雪為15年好友陳積榮籌款。

37歲的前TVB藝員陳積榮（Jeff），早前公布患上第四期肺癌的壞消息，積極的陳積榮更拍片紀錄治療過程。好友孫慧雪近日在個人社交媒體發文，為醫療費見底的陳積榮籌款。

孫慧雪公開呼籲。（孫慧雪IG）

【生命鬥士】不煙不酒患第四期肺癌服鏢靶藥　陳積榮感觸落淚：感覺到有很多愛【有片】

孫慧雪在FB呼籲：「喺呢度！好想懇請大家幫我一個忙！由我訓練班開始，已經認識咗15年嘅好朋友Jeff，驗出有第四期肺癌，佢唔煙、唔酒、無不良嗜好、個人心地好、兼有夢想有理想！」

她續指：「而家仲好年輕！佢好希望可以康復，但係醫療費已經用晒啦，好希望大家可以出小小力捐錢俾佢，就算係一封利是嘅錢都OK㗎！我哋可以積小成多！希望大家可以幫手！」

二人認識多時。（IG圖片）

孫慧雪同時附上Jeff的捐款資料，不少網友響應孫慧雪的呼籲，熱心幫助Jeff渡過難關。

自Jeff公開病情，不少圈中人也伸出緩手，馬浚偉送他兩箱靈芝。而醉心幕前的Jeff曾預告繼續有新的拍攝工作，期望在這段香港人不開心的時期，拍一些開心的影片娛樂大家。

【達哥逝世】吳孟達不敵癌魔離世　終年70歲

不煙不酒患肺癌

早前Jeff透過拍片公開自己的病情，不煙不酒的他從沒想過自己會患上肺癌：「因為這件事我感覺到很多朋友幫我，所以我更加要走出來拍這條片，讓更多人知道我在打一場怎樣的仗。」

    點擊圖片放大
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TVB第20期訓練班入行的Jeff，在TVB拍劇年資不長，後轉投港視參演劇集《惡毒老人同盟》，飾演李楓的兒子。

早前曾自資執導3部電影包括《戀上36D》、《最囧麻花》和《荒島屍變》。曾籌備自編自導自演電影《訓練班》，卻因疫情關係而停止拍攝。

同場加映：邱芷微與陳志忠同患惡疾訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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