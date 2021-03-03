【日本首宗】6旬婦接種輝瑞疫苗3日後腦出血死亡　政府：正調查是否與疫苗有關

▲ 6旬婦接種輝瑞疫苗3日後腦出血死亡，政府正調查是否與疫苗有關。

日本出現首宗接種新冠疫苗後死亡案例，一名60多歲女子接種由美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的疫苗數日後死亡，懷疑死於腦部出血，政府正調查是否與疫苗有關，強調有可能是巧合個案。

該名婦人於2月26日接種輝瑞與BioNTech研發的新冠疫苗，出現腦出血，在3月1日死亡。根據醫療機構的報告，該女子沒有潛在的疾病，接種後亦沒有明顯的副作用反應。

厚生勞動省表示，初步推測婦人的死因是「蛛網膜下腔出血」，這病症容易發生在40至60多歲的人群。但目前未能確定死因是否與接種疫苗有關，又指有可能純屬巧合，仍需進一步調查。

而自全球各地展開接種輝瑞及BioNTech疫苗以來，沒有出現接種新冠疫苗與蛛網膜下腔出血相關的報告。

衞生防護中心拆解新冠疫苗是與非

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衞生署提醒打針後現3種情況須求醫

本港一名63歲男子接種首劑科興疫苗2天後死亡，衞生署衞生防護中心總監林文健提醒，如有嚴重或不能控制好的慢性疾病、對疫苗成分過敏，或有嚴神經系統疾病人士，都不建議接種新冠疫苗。

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性，部分人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。接種疫苗後，市民將被要求在觀察區逗留15至30分鐘。

有5類人士不宜接種，詳情請前往：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣