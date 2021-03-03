【老店新思維】公和荳品傳人棄投行工執掌老字號　革新管理毋忘石磨研出兩代情

▲ 深水埗公和荳品的第二代蘇意霞（Renee），棄投資銀行工作，接掌老字號6年多以來，逐步把店子現代化，店面重新裝修。

去年9月九龍城公和荳品光榮結業，如今公和老字號只得深水埗店。兩間老店，同是由女兒承傳，卻命運迴異。仍存留的深水埗店主理人蘇意霞（Renee），接捧6年多以來，逐步把店子現代化，店面重新裝修。說到最驚心的事是突然某天被食環署票控，原因是店子持工場牌不能經營食店。

結果當然攞牌（食肆）成功，但那段日子都令到父母和自己帶來不少困擾，Renee說來猶有餘悸。

深水埗公和位於熙來攘往的北河街與福華街內，除了老街坊光顧外，還有不少年輕人幫襯，店子全日滿座。「豆腐店的食物十元八塊，既可充飢，又可止一時為食癮，親民又貼地，也是許多香港人兒時被媽媽帶著行街市買餸的回憶。」Renee 笑說。

▲ Renee說，自小就在店裏玩，長大了也有幫手樓面。(黃建輝攝)

她說自己在深水埗長大，對此區感情深厚，「自小就在店裏玩，長大了也有幫手樓面。在英國唸完書回港有正職後，每逢周末假日亦有來看舖。」

為父母接手生意

Renee 在放洋留學主修純數，找到中環的外國投資銀行事，她不諱言那幾年在英國眼界大開，人脈亦擴濶了許多，由深水埗平民到中環的花花世界，本來可以繼續向上流動的生活層，她卻選擇回到老家深水埗。

「我覺得深水埗好正喎，甚麼都有。其實回來接手的最大原因是那時媽媽患癌，但現在康復了。加上見到父親工作辛苦，覺得是時候需要回來全力幫手。」她說。

新人事新作風，加上年輕，一接手順理成章要把老店改革，「也不是刻意要改變，而是覺得麼行業都要與時並進，豆腐店都不能例外。明白到好的傳統要保留，但新的管理和技術也需要引入。所以開始時，便購入幾部多功能的智能式熱櫃，來減免一些花時間的加熱食物程序，也可以減輕員工們要在同一時間兼顧多重工作。」

▲ 蘇爸爸你主理各款豆腐產品。(黃建輝攝)

說到員工，老店難免多資深伙記，他們多年來有既定的熟悉方式工作，要他們轉變接受新事物，的確是需要花時間游說。「我想人與人之間都是貴乎互相尊重，亦明白他們的一套工作模式要立刻改變是不可能的，需要用時間慢慢教他們如何操作新器具、新的樓面營運模式，起初出現混亂在所難免，需要耐性來磨合。」她說。

重裝店舖為領牌

她續道：「起初我說要整頓工場器具、樓面事項，父親都有猶豫，始終是老人家，要面對轉變不容易。」別看她銳意改變，便會視傳統為無用，工場設施大部都現代化之餘，當中的古老石磨仍保留使用，「用石磨磨出來的豆漿，比起用其他物料如不锈鋼磨的，豆味真的純鮮得多。」

正是因著她的同理心和耐性，大家都很快適應了店子的新改變。除了在改革店子上有點內部矛盾需要費周章外，接手後還有甚麼令她挫折的經歷？

她隨即說遇上面對工場牌的問題，「店子領的是工場牌，其實不可以有堂食，只是幾十年來都無事發生。豈料某年就屢遭食環署票控，九龍城店也不例外。那時和父親都很擔心，因為要領食肆牌，店子廚房和門面等都需要大改動來符合法例。幸而店子早已是自己物業，要作大改動，只需要金錢。」

於是和父親商量過後，決定領牌行動，「我們對領牌程序是門外漢，過程中都有許多繁鎖雜事要注意，好彩找了區議員幫手，而食環署亦善意協助下，結果都能申領到食肆牌。」

▲ 叁拼($16)：有豆卜、豆腐和魚腐三拼，是下午茶止小食癮的佳品。(黃建輝攝)

這次轉營領食肆牌，花了約170萬元裝修，增設了冷氣及消防設施。她認同父親所言如果店子不是自己的，根本不會再經營，這個經營成本是等好幾年才有望回本。

回饋社會做義工

Renee 現在負責打理樓面一切雜務，廚房豆品生產則由父親主理，兩父女合作無間。年多前，她誕下女兒，開始人生的另一新章，工作更是忙碌。但閒時仍會繼續做義工，幫助社會上有需要的人。早在5年前，她已和香港精神病康復會合作，義務去教他們製造豆漿，「機緣巧合下，該會的幹事來到店裏問我，是否有興趣幫助他們。因他們都有一個小型工場，可以作一些NGO產品，讓康復者從中學到一些實用的技能，除了可應付生活外，亦可重建信心。我一口答應，亦盡我所知的教授給他們。」

最近，店內有客人帶同導盲犬光顧，Renee開始認識導盲犬的種種，便無私地在店內張貼導盲犬服務中心的宣傳單張，「原來牠們很需要招募多些寄養家庭，等候寄養家庭的導盲犬BB，每年的數量在增加。我自己養了貓，而女兒亦太細，暫時不適合做，唯有幫中心多些宣傳吧。」她語帶無奈地說。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

小資料：公和124年老字號 創辦人90年代賣舖

公和荳品廠在1893年由廣東人駱公和創立，最先於廣東道開舖，其後因重建而在1958年遷往深水埗北河街，即今天的深水埗店。及後，在1960年，公和再於九龍城開分店。90年代，創辦人駱家將公和兩店出售，深水埗店由蘇家接手，九龍城店則由潘家主理，兩店分道揚鑣。

記者：郭秀芳