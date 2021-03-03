【好人好事】由模特兒到寵物暫託家長　張丹蕾︰感受到毛孩的忠誠

▲ 模特兒張丹蕾當了寵物暫託家長多年，接觸了不少本地動物的慘事及感人事。

近年不少人領養寵物，動物義工功勞不少。模特兒張丹蕾 (Dana) 數年前已為慈善機構香港拯救貓狗協會的寵物暫託家長，現更成為前線義工，見盡動物界的慘事及感人事，張丹蕾付出愛和關懷，為毛孩尋到可託付終生的家，就是Dana最溫暖的回報。

Dana現為Jam Cast旗下模特兒，倫敦藝術大學畢業，主修時裝設計，2018年曾成為Elle Girl，也為ViuTV劇集拍過《黑市》、《男排女將》等節目。Dana說自幼已喜歡小動物，

那時在英國讀緊書，放假回港會去一間狗場做義工，當時的機構實在太多拯救回來的個案。但發現有一個問題︰狗太多，義工人數負荷不到，某程度上只可照顧狗狗的日常生活，關於牠們的心理或其他訓練，相對沒那麼完善，尤其一些具攻擊性或者特別驚慌的狗，就沒有足夠人手去遂隻關心或處理。

Dana說狗狗大部份時間困籠，若義工人數較多，能帶牠們外出散步，雖只有半小時牠們已相當開心。「其中一隻，因有行為問題估計已困籠逾3年，有時代入牠們，做『浪浪』也許更有自由。」

Dana表示，寵物暫託家長也是貓/狗義工的一種，只是崗位有別。「動保每一個崗位都好重要，包括拯救，照顧，馴化訓練，領養等，環環緊扣而缺一不可。」

▲ 家中的幾頭愛貓，雖是暫托，Dana也對牠們寵愛有加。( 相片來源︰被訪者提供 )

作為寵物暫託家長，Dana的職責就是改善狗隻可能衍生的行為問題，或者很驚慌，她就要教牠們規矩，甚至花時間馴化，增加被領養的機會。「這點暫託中心較難做到，這要一起生活全天候照顧，或者患病的毛孩、仍要餵奶的貓狗，大肚媽媽等，都需食藥打針灌食洗傷口等等。」

▲ Dana家中自養13歲的老狗睎睎。 ( 相片來源︰被訪者提供 )

變身前線動物義工 見證公屋繁殖場慘事

年半前，Dana在香港拯救貓狗協會由暫託變成前線義工，見盡不少動物的慘事和感人事，

有的貓被捕獸器夾至見骨，也有被車撞傷的。試過去過一個公屋的貓狗繁殖場，幾百呎有逾30多頭貓，衛生環境極惡劣，有的病至已奄奄一息，求助人正是場主。因感到情況失控，就找動物義工來收拾殘局，還想要我們放低些錢。 跟組織商量過後，交了一些錢就接走那些貓，有的已救不到，救到的再分派至不同的義工友人。所以買貓時，牠們的爸媽可能是長期被關籠的，為繁殖而生存，過著慘淡的生活。

當然，也有深刻而感動的事，Dana表示︰

記得那時入狗場做義工，有隻好乖的四眼唐狗，原是畜養的門口狗，後來他的主人搬家扔下了牠，但那狗依然傻傻的守候著原地等他們回來，一直靠鄰居給的菜頭菜尾過活。狗真的好忠心，你曾經是他的主人，牠就跟著你，可惜很多人都不懂珍惜這份感情。

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另外，Dana說之前有兩隻小唐狗，餅印似的相依為命。「其中一隻像是生瘤，很虛弱，所以有人舉報。其後漁護處很快到來，身體有問題的一隻被他們捉了上車，另一隻原本可以逃走，但這個有情有義的小朋友，再驚人都好，二話不說也跳了上車，總之不會分離。最後兩隻被義工贖回，可惜患病的一隻都離開了。」

動物單純 因一餐溫飽而滿足

目前Dana有4頭貓託養在家，極耗心神地為牠們尋家，其中一頭小貓也滿有故事。「是我大概上年10月捉的，之後都很快找到領養人。可惜最近小貓診斷為fip腹膜炎，此病從前是絕症，現在有藥可醫，但治療費極昂，且打針過程漫長（共計要打84針)。領養人經濟上不能負擔，故無奈放棄。當貓貓確診腹膜炎，很多醫生都會建議安樂死。但隻貓是我捉的，都有感情，那我不如接牠自己照顧。幸得香港拯救貓狗協會的支持，包括昂貴的醫療費，所以現在替貓打針，也相當困身。」

Dana說當了寵物暫託家長後，人生觀也有一定的改變，

與其說我幫動物，其實牠們亦教曉了我很多東西。動物很單純，跟牠們相處，會拋下人類的自私，虛榮，名利。以前我都會追求名牌，接觸動物過後，見到牠們為生存而努力，得到一餐溫飽而滿足，反觀我們，是否要珍惜所擁有的東西？

記者︰馮柏偉