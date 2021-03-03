【疫苗死亡】梁子超相信死亡個案與疫苗有關機會少　崔俊明認為無需剎停接種

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫苗接種上周五正式展開，惟一名63歲男子上周五於佐敦接種首劑科興疫苗後兩天，出現急性呼吸困難求醫，同日不治。呼吸系統專科醫生梁子超認為，一般接種疫苗後如有嚴重急性反應，或於半小時內出現，部分或於數小時、1日內出現，相信是次個案與疫苗有直接關係的機率相當低，真正死因有待化驗確定。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，一般接種疫苗後如有嚴重急性反應，可能會於半小時內出現，部分亦可能會於數小時或1日內出現；而據有關方面現時公布的資料，患者接種疫苗後頭48小時內，沒有出現過敏或副作用反應，及後才突然惡化，認為與疫苗有直接關係的機率相當低。

不過他稱，病人真正死因有待化驗確定，惟強調現階段市民不需要過份憂心，即使長者或長期病患者，如果病患情況在穩定狀態，基本上接種疫苗屬安全，如有擔心可先諮詢醫生。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明於同一節目解釋，疫苗裡面並不是有何害處會影響身體，但可能一些常見及已知的副作用，會導致長期病患者的病情惡化，但認為暫時未知事件是否與疫苗有關，一般而言如接種者本身多病痛，須於病情受控制及穩定才適合接種疫苗。

他續指，曾有建議接種中心職員要先詢問接種者病情，但接種者可能都不知道自己病況是否穩定，故本身有長期病患的人士，最好在接種前諮詢家庭醫生或專科醫生；崔俊明又認為不應暫停接種計劃，疫苗正可用作幫助高危群組，如因出現一宗未知是否與疫苗有關的死亡個案就剎停計劃，對很多高風險人士來說是更加危險。

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責任編輯：陳正怡