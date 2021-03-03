【嫁女爭議】20歲智障女嫁55歲大叔婚禮上痛哭　母親笑容滿面：可以放心了

▲ 內地一名20歲智障女嫁給55歲大叔，引起爭議。

內地社交平台近日瘋傳一段影片，一名有智力障礙的20歲女子，疑被迫嫁給55歲男子，新娘在農村婚禮上不斷哭泣，新郎則幫忙抺淚。新娘父母對婚事甚為滿意，母親更展露歡顏，稱「可以放心了」。

新娘不斷哭泣

綜合內媒報導，事件發生在河南省駐馬店市泌陽縣高店鎮。從影片可見，一名中年男子與年輕女子並排而坐，兩人胸前分別掛着「新郎」及「新娘」的胸花。期間新娘不斷哭泣，新郎見狀為她擦淚，可是新娘抗拒與他接觸，用手肘推開他。

在旁親友見新娘不斷痛哭，予以安慰，

正常人還沒有這種待遇呢！新郎官對你多好……別哭了，到新家了，別哭了。

及後當地媒體找到張姓新郎，他表示自己今年55歲，因家境貧窮未婚，通過媒人認識新娘父母，見面約一星期後便決定與其女兒結婚。舉辦婚禮之前，他與20歲女子並沒有見過面，指對方或因怕陌生而哭鬧不止。

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父母對婚事感滿意

新郎指自己原本想給女子父母一萬元禮金，可是對方不收，並指只要他對新娘好便可。目前新娘搬去與他同住，他指妻子生活不能自理，吃飯、如廁等全都需要由他協助。雖然如此，男子表示自己不會欺負對方，希望可以和她生一個孩子，因「父母年紀八十多，想要個孩子，等不起了」。

女子父母對婚事甚為滿意，母親更展露歡顏，稱「可以放心了，只要女兒餓不着就行」。

官方稱不存在被迫嫁娶

事件驚動當地多個部門介入調查，事後官方公布處理結果，指兩人婚姻屬於雙方家庭願意，符合法定年齡，不存在被迫嫁娶的行為。

當局認為，雙方的婚姻沒有違法，但民政部門不能為他們辦理結婚證，「因為女子是智障人士，不能表達其結婚意願，但綜合看此事件，不能說他們同居是違法的」。有內地律師則表示，根據《民法典》，結婚應當男女雙方完全自願，禁止任何一方對另一方加以強迫，禁止任何組織或者個人加以干涉。

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責任編輯：王明芳