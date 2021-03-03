【疫苗死亡】官涌接種中心今早約3成人「甩底」　負責人稱無法提供診斷服務難翻查市民病歷

▲ 名63歲男子上周五於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗後死亡。（黃傑偉攝）

衞生署昨日（2日）接獲一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，2日後出現急性呼吸困難自行前往伊利沙伯醫院求診後證實死亡。該接種中心醫務總監郭寶賢表示，不掌握有關事件和病人情況，強調每名市民接種會休息30分鐘，沒有任何不適就可離開。他又指，中心沒有翻查病歷的紀錄，亦沒有提供診症和治療服務，無法得悉接種者是否患心臟病、血壓高、糖尿病等長期病患，需由市民提供病歷，醫護人員才可提供意見。

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郭寶賢表示，今早（3日）接種人士人流較早幾日少，目測有約3成人「甩底」未有到場，而更多市民向醫護查詢意見。他明白，市民對事件表示擔心，對此屬預期之內，而又指中心早上拒絕10多名因身體不適的市民打針，其中1人患有血壓高惟未有依時吃藥，故安排該市民重新預約。

他強調，市民需「過3關」才可以接種疫苗，他們先要在網上閱讀有關不適宜接種苗的資料，其後到場等待接種時，中心會設有大屏幕播放接種須知，醫護人員亦會向接種者了解接種者的病歷，市民最後要簽署一份接種同意書，過程若有不任疑問，可向醫護人員查詢。

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記者：黃傑偉、陳子謙