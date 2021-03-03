【疫苗死亡】官涌接種中心今早約3成人「甩底」 負責人稱無法提供診斷服務難翻查市民病歷
社會 12:28 2021/03/03
衞生署昨日（2日）接獲一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，2日後出現急性呼吸困難自行前往伊利沙伯醫院求診後證實死亡。該接種中心醫務總監郭寶賢表示，不掌握有關事件和病人情況，強調每名市民接種會休息30分鐘，沒有任何不適就可離開。他又指，中心沒有翻查病歷的紀錄，亦沒有提供診症和治療服務，無法得悉接種者是否患心臟病、血壓高、糖尿病等長期病患，需由市民提供病歷，醫護人員才可提供意見。
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郭寶賢表示，今早（3日）接種人士人流較早幾日少，目測有約3成人「甩底」未有到場，而更多市民向醫護查詢意見。他明白，市民對事件表示擔心，對此屬預期之內，而又指中心早上拒絕10多名因身體不適的市民打針，其中1人患有血壓高惟未有依時吃藥，故安排該市民重新預約。
他強調，市民需「過3關」才可以接種疫苗，他們先要在網上閱讀有關不適宜接種苗的資料，其後到場等待接種時，中心會設有大屏幕播放接種須知，醫護人員亦會向接種者了解接種者的病歷，市民最後要簽署一份接種同意書，過程若有不任疑問，可向醫護人員查詢。
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記者：黃傑偉、陳子謙