【英文介詞】英文表達地方介詞運用 區分「in, on, at 」用法避免混淆

in, on, at是小學英文科中常用的介詞,可用來表示地點,但學生經常混淆三者的分別,甚至以為它們可以互通,以致在考試中失分。其實在表示地點時,in, on 和at各有明確的功能,只要搞清楚,便能輕鬆掌握!

in:表示「較大」的地方

所謂較大的地方,即地區、城市或國家,例如:

I live in Central. 我住在 中環 。 I live in Hong Kong. 我住在 香港 。 I live in the USA. 我住在 美國 。

at:表示「較小」的地點

而較小的地方,包括一些場所和位置,如學校、超級市場、辦公室、家中、等等。例句如下:

Let's meet at the supermarket! 我們在超級市場見面吧! Let's meet at the office! 我們在辦公室見面吧! I am studying at home. 我正在家裏溫習。

on:表示某街道/道路/島嶼

至於on,則表示某事情發生在某街道,例如:

He is driving on the highway. 他正在高速公路上駕駛。 A traffic accident occurred on King's Road. 英皇道 發生一宗交通意外。

