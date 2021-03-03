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【英文介詞】英文表達地方介詞運用 區分「in, on, at 」用法避免混淆

英文科 13:21 2021/03/03

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in, on, at是小學英文科中常用的介詞，可用來表示地點，但學生經常混淆三者的分別，甚至以為它們可以互通，以致在考試中失分。其實在表示地點時，in, on 和at各有明確的功能，只要搞清楚，便能輕鬆掌握！ 

in：表示「較大」的地方

所謂較大的地方，即地區、城市或國家，例如：

I live in Central. 

我住在中環。 

I live in Hong Kong. 

我住在香港

I live in the USA. 

我住在美國。 

at：表示「較小」的地點

而較小的地方，包括一些場所和位置，如學校、超級市場、辦公室、家中、等等。例句如下：

Let's meet at the supermarket!

我們在超級市場見面吧！

Let's meet at the office!

我們在辦公室見面吧！

I am studying at home. 

我正在家裏溫習。 

on：表示某街道/道路/島嶼

至於on，則表示某事情發生在某街道，例如：

He is driving on the highway.

他正在高速公路上駕駛。

A traffic accident occurred on King's Road. 

英皇道發生一宗交通意外。

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