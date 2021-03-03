【英文介詞】英文表達地方介詞運用 區分「in, on, at 」用法避免混淆
英文科 13:21 2021/03/03
in, on, at是小學英文科中常用的介詞，可用來表示地點，但學生經常混淆三者的分別，甚至以為它們可以互通，以致在考試中失分。其實在表示地點時，in, on 和at各有明確的功能，只要搞清楚，便能輕鬆掌握！
in：表示「較大」的地方
所謂較大的地方，即地區、城市或國家，例如：
I live in Central.
我住在中環。
I live in Hong Kong.
我住在香港。
I live in the USA.
我住在美國。
at：表示「較小」的地點
而較小的地方，包括一些場所和位置，如學校、超級市場、辦公室、家中、等等。例句如下：
Let's meet at the supermarket!
我們在超級市場見面吧！
Let's meet at the office!
我們在辦公室見面吧！
I am studying at home.
我正在家裏溫習。
on：表示某街道/道路/島嶼
至於on，則表示某事情發生在某街道，例如：
He is driving on the highway.
他正在高速公路上駕駛。
A traffic accident occurred on King's Road.
英皇道發生一宗交通意外。
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