【自私鄰居】為慳位淘寶購鞋架放門口　網民斥自私恐播毒：佔用公家位置滿足自己慾望

▲ 網民為慳位淘寶購鞋架放門口。

新冠肺炎疫情下，不少人為免將病毒帶入屋，會在入屋前除鞋並放在屋外。日前有網民於社交平台分享，自己於淘寶購入了一個鞋架放在門外，聲稱「慳位」，但此舉就被其他網民批評自私。

事主於Facebook群組「淘寶開心Share」發文，分享自己購入了一個四層的鞋架，並放在門外。圖片可見，鞋架放置於門外公眾走廊位置，並已在底層放了一雙波鞋。

▲ （圖片來源：Facebook群組「淘寶開心Share」）

慳位，擺咗喺門外。

不過事主此舉引起大量網民不滿，批評事主自私，而且大部份屋苑都不容許在門外走廊放雜物或鞋架：

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鞋底藏有大量致病細菌

據美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣