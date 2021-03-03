【防疫措施】當局要求食肆增設執枱專員　黃家和憂中小型食肆較難安排專責人手

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和憂中小型食肆較難安排專責執枱人手。（經濟日報資料圖片）

政府今日凌晨刊憲延長現行社交距離措施延長14日，明日(4日)生效至3月17日；並要求餐飲業務處所，安排專職「執枱」員工，以減低有關傳播風險。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，中小型食肆較難安排專責人手，即使員工做完每輪工作後可清潔雙手及換手套，惟不知道食肆實際能否做到。

黃家和今早接受港台《千禧年代》節目時形容，當局要求餐飲處所安排「執枱專員」，某程度上有助防疫，大型餐飲集團有較多資源，可聘請專人或調動人手負責有關工作；但中小型食肆則較困難，一些小型食肆前線員工或僅1、2人，要確保客人掃瞄「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難騰出額外人手。

他指，當局說若安排不到「執枱專員」，則可讓員工做完每輪工作後清潔雙手及換手套，或會令工作更繁複，不知道食肆實際上能否做到。對於當局將要求餐飲處所加強空氣流通，每小時換氣率需達6次，否則要設置符合規格的空氣淨化設備，黃家和認為當局應提供清晰指引，例如空氣淨化設備的過濾效能要達到甚麼水平。

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責任編輯：陳正怡