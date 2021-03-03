  • 18°C
香港時間 : 2021303日 (週三) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】當局要求食肆增設執枱專員　黃家和憂中小型食肆較難安排專責人手

社會 11:51 2021/03/03

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

香港餐飲聯業協會會長黃家和憂中小型食肆較難安排專責執枱人手。（經濟日報資料圖片）

政府今日凌晨刊憲延長現行社交距離措施延長14日，明日(4日)生效至3月17日；並要求餐飲業務處所，安排專職「執枱」員工，以減低有關傳播風險。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，中小型食肆較難安排專責人手，即使員工做完每輪工作後可清潔雙手及換手套，惟不知道食肆實際能否做到。

黃家和今早接受港台《千禧年代》節目時形容，當局要求餐飲處所安排「執枱專員」，某程度上有助防疫，大型餐飲集團有較多資源，可聘請專人或調動人手負責有關工作；但中小型食肆則較困難，一些小型食肆前線員工或僅1、2人，要確保客人掃瞄「安心出行」二維碼或填資料，又要落單、傳菜、收銀等，難騰出額外人手。

他指，當局說若安排不到「執枱專員」，則可讓員工做完每輪工作後清潔雙手及換手套，或會令工作更繁複，不知道食肆實際上能否做到。對於當局將要求餐飲處所加強空氣流通，每小時換氣率需達6次，否則要設置符合規格的空氣淨化設備，黃家和認為當局應提供清晰指引，例如空氣淨化設備的過濾效能要達到甚麼水平。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【防疫措施】政府刊憲延長現有措施14天　新增要求餐飲業設專員執枱清潔
今日 10:04
【防疫措施】政府刊憲延長現有措施14天　新增要求餐飲業設專員執枱清潔
【防疫措施】政府放寬後食肆群組爆發　袁國勇：過早寬措施致疫情反彈
10:43 2021/03/01
【防疫措施】政府放寬後食肆群組爆發　袁國勇：過早寬措施致疫情反彈
【防疫措施】社交距離措施包括4人限聚令等　將延長14天至3月17日
16:51 2021/03/01
【防疫措施】社交距離措施包括4人限聚令等　將延長14天至3月17日
餐飲 新冠肺炎疫情 黃家和

最高瀏覽

5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
10:54 2018/01/09
5歲女童疑被虐致死　控方：父將女兒頭部撞天花板10多次
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
16:19 2019/12/24
【醫生教授】不愛讀書的男拔生　肝臟權威黎青龍最愛Pokémon GO順從父行醫半世紀
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算
10:50 2021/02/28
【移民英國】地勤被炒與丈夫賣樓移民英國　太太：老公話過到去至算