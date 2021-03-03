【疫苗死亡】南韓50多歲男子接種阿斯利康新冠疫苗後死亡　當局未知是否與疫苗副作用有關

▲ 南韓一名50多歲男子，接種阿斯利康疫苗後死亡。

南韓出現3宗接種阿斯利康新冠疫苗後，現嚴重不良反應的個案，其中一名50多歲男子死亡。

南韓傳媒報道，京畿道高陽市的一家護理醫院，一名男院友昨日早上接種阿斯利康疫苗後呼吸急促、心臟病發，急救後情況好轉，惟今早再度心臟病發，搶救後不治。死者有長期病患，包括心臟病及糖尿病，未知死亡是否與疫苗副作用有關。

另外，韓聯社報道，兩人接種同款疫苗後有嚴重不良反應，已送到醫院治療。其中於議政府市一間療養醫院，一名50多歲男子接種後20分鐘出現口齒不清、頭疼、全身無力的症狀，他本身有高血壓和糖尿病。

而於平澤市一間療養院，一名60多歲患有腦血管疾病的男院友接種疫苗後，翌日出現發燒、全身肌肉痛、血壓下降等症狀，要送往醫院治療。

5類不宜接種新冠疫苗人士，即看：

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南韓上月尾開始新冠疫苗接種工作，當地政府為療養設施的院友和工作人員等優先群組注射阿斯利康疫苗。

▲ 南韓上月底開始為優先群組接種疫苗。（法新社）

本港一名63歲男人疑打科興疫苗後死亡，衞生署提醒打針後現3種情況須求醫，即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴

