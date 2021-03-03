【食用安全】嬰兒米餅被揭違規用工業氮氣　big big shop曾出售涉事產品現已下架

▲ 台灣嬰兒米餅被揭違規用工業氮氣，big big shop曾出售涉事產品現已被下架。

台灣嬰兒食品近日爆出食安問題。展裕國際公司旗下品牌「LeVic樂扉」的有機寶寶米餅被揭生產過程不符安全標準，違規使用工業用的氮氣為包裝米餅充氣，而且廠房有蟑螂、老鼠出沒，衛生存疑。該公司已將涉事產品下架，並接受顧客退款退貨。TOPick發現，本港big big shop及HKTVmall曾出售涉事產品，但目前亦已下架。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

綜合台灣媒體報道，「樂扉」一名前員工向台媒《鏡週刊》爆料指，老闆為了節省成本，包裝嬰兒米餅時使用工業氮氣魚目混珠，恐怕會危害人體。該員工又提供影片指，廠房衞生情況存疑，不但米餅散落一地，而且有蟑螂、老鼠出沒，機器上面佈滿老鼠屎，甚至有老鼠被黏在捕鼠板上，垂死掙扎。

新北市府衛生局昨日（2日）表示，上月底調查發現，LeVic樂扉有機寶寶米餅的廠房有多桶標示為「禁用於食品」的氮氣瓶，指展裕國際公司以工業用的氮為包裝米餅充氣，違反食安法，為保障顧客安全，已要求該公司把涉事的6種口味米餅下架，總共約500公斤，被送往檢驗。當局亦下令該公司在限期內改正，並將再度調查。

要下架的產品包括：

樂扉有機蘋果米餅及其體驗包

樂扉有機紫米餅（有機黑糯米餅）

樂扉有機胡蘿蔔米餅

樂扉有機波菜米餅

樂扉有機香蕉米餅

樂扉有機南瓜米餅

LeVic樂扉食品負責人昨日亦在facebook專頁為表示，為氮氣鋼瓶的疏忽而浪費社會資源而致歉，並接受顧客退款退貨。本港big big shop及HKTVmall曾出售涉事產品，目前已下架。

【同場加映】19款不含黄曲霉毒素豉油

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【同場加映】攝入重金屬「鎘」可致腎結石 一文睇清5款不含「鎘」安全大米

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣