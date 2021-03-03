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【食用安全】嬰兒米餅被揭違規用工業氮氣　big big shop曾出售涉事產品現已下架

食用安全 12:10 2021/03/03

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台灣嬰兒米餅被揭違規用工業氮氣，big big shop曾出售涉事產品現已被下架。

台灣嬰兒食品近日爆出食安問題。展裕國際公司旗下品牌「LeVic樂扉」的有機寶寶米餅被揭生產過程不符安全標準，違規使用工業用的氮氣為包裝米餅充氣，而且廠房有蟑螂、老鼠出沒，衛生存疑。該公司已將涉事產品下架，並接受顧客退款退貨。TOPick發現，本港big big shop及HKTVmall曾出售涉事產品，但目前亦已下架。

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綜合台灣媒體報道，「樂扉」一名前員工向台媒《鏡週刊》爆料指，老闆為了節省成本，包裝嬰兒米餅時使用工業氮氣魚目混珠，恐怕會危害人體。該員工又提供影片指，廠房衞生情況存疑，不但米餅散落一地，而且有蟑螂、老鼠出沒，機器上面佈滿老鼠屎，甚至有老鼠被黏在捕鼠板上，垂死掙扎。

新北市府衛生局昨日（2日）表示，上月底調查發現，LeVic樂扉有機寶寶米餅的廠房有多桶標示為「禁用於食品」的氮氣瓶，指展裕國際公司以工業用的氮為包裝米餅充氣，違反食安法，為保障顧客安全，已要求該公司把涉事的6種口味米餅下架，總共約500公斤，被送往檢驗。當局亦下令該公司在限期內改正，並將再度調查。

要下架的產品包括：

  • 樂扉有機蘋果米餅及其體驗包
  • 樂扉有機紫米餅（有機黑糯米餅）
  • 樂扉有機胡蘿蔔米餅
  • 樂扉有機波菜米餅
  • 樂扉有機香蕉米餅
  • 樂扉有機南瓜米餅

LeVic樂扉食品負責人昨日亦在facebook專頁為表示，為氮氣鋼瓶的疏忽而浪費社會資源而致歉，並接受顧客退款退貨。本港big big shop及HKTVmall曾出售涉事產品，目前已下架。

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責任編輯：羅嘉欣

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