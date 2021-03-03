【冷血虐兒】狠母報復老公外出飲酒拒接電話　直播踩頭叉頸虐打3歲女迫丈夫懺悔

▲ 泰國一名狠母報復老公外出飲酒拒接電話，直播踩頭叉頸虐打3歲女，迫丈夫懺悔。

小朋友是無辜的，不應成為父母的出氣袋！泰國近日有一名2孩媽媽，因為丈夫外出飲酒拒接電話，狠母為了報復而怒打3歲女兒，直播虐打孩子片段予丈夫，用「激將法」迫老公道歉。施暴的過程殘忍，女兒被踩頭叉頸，痛苦得嚎啕大哭。

直播虐打打3歲女兒

綜合泰國傳媒報道，近日泰國網站流傳一段影片，一名28歲母親打視像電話給丈夫，現場直播自己虐打3歲女兒的過程。在影片中，該名狠母不斷緊捏著女兒頸部，弱小的女兒反抗不來，只嚎啕大哭，展示出痛苦的表情，而且面發紅似抖不過氣來似快窒息。

該名媽媽更用腳大力踩女兒的頭部，更一手抽起女兒拖拉著她在地上狂踩，腳不斷壓住女童的小臉。最後媽媽還要求女兒跪在地上、雙手合十，不知是迫孩子求饒放過一馬，抑或迫女兒求電話另一邊的爸爸認錯。

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迫拒聽電話的老公感愧疚

據悉，涉事的夫妻結婚7年，育有2名女兒，1歲細女由祖父母代為照顧，3歲大女兒跟在母親身邊。涉事人妻本與丈夫一同住在曼谷，最近因為她的母親患腎病，因此回娘家照顧媽媽。

她冷血地向女兒施暴，只因丈夫外出與朋友喝酒時拒接電話。她一怒之下，想透過虐待女兒，讓老公感到害怕、愧疚，迫丈夫向她懺悔。

爸爸看見女兒大哭受虐，感到很氣憤及事態嚴重，將視訊通話錄成影片傳給家人，而虐兒事件被揭發，警方已介入調查。涉虐打女兒的母親被控以人身攻擊、違反《兒童保護法》等罪名，受虐的3歲女童現時已由其他親戚照顧。

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責任編輯︰王明芳