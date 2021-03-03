【食用安全】日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬　25歲女子經痛服用後頭暈想吐急求醫

▲ 日本熱賣消炎止痛藥EVE含布洛芬，25歲女子經痛服用後頭暈想吐急求醫。

日本「EVE白兔牌」止痛藥深受港人歡迎，尤其是長期受M痛（經痛）和頭痛困擾的朋友更是必備藥物。然而，日前台灣一名25歲年輕女子服用後卻頭暈、想吐，求醫發現有低血壓、腎上腺功能不足等問題。衞生署指出，「布洛芬」（EVE止痛藥所含成分）屬非類固醇消炎藥，用於紓緩痛楚，副作用包括腸胃出血、噁心和胃潰瘍等。

據台灣媒體《自由時報》報道，高雄健仁醫院腎臟科醫生蔣恆斌分享一宗病例，高雄一名25歲女子本身無慢性疾病或相關家族病史，去年12月及今年1月連續出現頭暈、想吐的症狀而求醫，出現低血壓、高尿鈉、腎上腺功能不足等問題。而她的泌乳激素也比正常值高4倍。

經問診後，得知她兩次頭暈都是因經痛而服用日本止痛藥EVE後發生。在她停藥後，頭暈、想吐有所改善，泌乳激素亦回復正常，重返正常生活。

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日本「EVE白兔牌」止痛藥大致分為5款產品，包括「EVE A錠」、「EVE A錠 EX」、「EVE QUICK」、「EVE QUICK DX」及「EVE MELT」，所含的「布洛芬」份量為150毫克至200毫克，主要治經痛、頭痛、牙痛、喉嚨痛、關節痛、肌肉痛、神經痛、腰痛等，亦可在發燒時服用，有退燒效用。另外，市面常見的「Nurofen」止痛藥也含有布洛芬。

衞生署指出，非類固醇消炎止痛藥（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs）止痛作用比較強，能產生解熱、止痛及消炎的功效，常用於風濕性關節炎、痛風症、神經性肌肉失調症，軟組織發炎及普通痛症如頭痛、牙痛及經痛等。

常用藥物有「布洛芬」（Ibuprofen）、吲哚美辛（Indomethac）及萘普生（Naproxen）等。非類固醇消炎止痛藥副作用比較多，可致腸胃不適、頭暈、腹瀉，甚至胃出血。大部份這類藥物都必須由醫生處方才可以在註冊藥房購買。

香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華曾受訪表示，「布洛芬」會削弱胃壁黏膜的功用，或致胃潰瘍，以及有機會令腎功能受損。雖然藥物有副作用，但在權衡利弊之下，藥物仍適合病人服用，但需視乎個別情況，可加上其他藥物中和：

如服含「布洛芬」的止痛藥引致胃痛，病人可加服胃藥中和，且此類止痛藥不可連續服用超過兩星期。

外國曾有研究指出，「布洛芬」可影響年青男性睾丸功能，降低生育能力。蘇曜華就表示，布洛芬可抑制體內前列腺素，達到鎮痛效果，惟需大量及長期服用才有可能對男性睾丸細胞有害，造成睾丸功能失調，影響生育能力，認為市民不用太擔心。

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責任編輯：羅嘉欣