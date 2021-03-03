【疫苗死亡】劉家獻指醫護搶救時或漏看接種紀錄　強調無隱瞞惟承認內部通報需加強

▲ 醫管局總行政經理劉家獻強調事件不涉無隱瞞，惟承認內部通報需加強。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫苗接種上周五正式展開，惟一名63歲男子上周五於佐敦接種首劑科興疫苗後兩天，出現急性呼吸困難求醫，同日不治。醫管局總行政經理劉家獻解釋，患者入院後曾向醫護表示曾接種疫苗，亦已記錄在急症室的病歷紀錄，料內科病房醫護急救時漏看接種紀錄，強調事件絕對無涉及隱瞞，惟承認內部通報需加強。

醫管局總行政經理劉家獻今早(3日)接受港台《千禧年代》節目時解釋，患者周日凌晨到伊利沙伯醫院急症室，當時有呼吸困難症狀，並有向醫護表示曾接種疫苗，醫護亦已記錄在急症室病歷，惟及後轉至內科病房後情況惡化，醫護急救時或漏睇疫苗接種紀錄。

他稱，醫護搶救時會審視病人的病歷、表徵、驗血報告等，希望搶救生命，無詳細看疫苗紀錄院方昨日(2日)再檢視患者的病歷記錄才發現，並已即時向醫管局總部和衞生署通報以及向公眾交代。他強調，事件絕對無涉及隱瞞，醫管局一定以病人利益著想，惟承認內部通報機制有需要加強完善，令部門之間溝通做得更好。

劉家獻又指，會盡快加強提醒前線醫護，任何懷疑因疫苗引致的副作用，都需要以電子系統向總部通報；醫生診症須詢問病歷，若懷疑因疫苗引致副作用，應運用電子系統通報管理層及藥劑師等，有關訊息會送到總部藥劑部，並即時通知衞生署作統籌及研究。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡