港人對未來存在3大憂慮？　善用延期年金 + 自願醫保助你解憂

疫情一波又一波，使香港經濟環境每下愈況，政府公布2020年10至12月的失業率為6.6%，是16年以來的高位。香港人面對嚴峻挑戰，本已對目前境況深感憂慮，有調查更發現香港人對將來退休也一樣憂心忡忡。

富通保險有限公司（下稱富通保險）於2020年12月委託市場研究公司進行「安心退休規劃調查」，訪問405名年齡20歲或以上的在職人士，了解疫情如何影響他們的退休規劃和理財意向。

調查發現，70%受訪者表示對於將來的退休生活感到憂心，較疫情前的16%飆升超過4倍，反映疫情打擊經濟之下，港人擔心生計隨時不保，連帶影響未來的退休規劃。他們的三大退休憂慮依次為：

憂慮一：退休醫療開支愈來愈大（53%）

隨著疫苗面世，疫情有望紓緩，但經過年多的抗疫生活，港人都了解病毒禍害，說不定將來又會出現新病毒，自己隨時中招。因此，受訪者都擔心將來需要準備更多資金作為醫療開支，才能應付各種疾病。

憂慮二：退休後缺乏穩定收入（52%）

香港人出名長壽，單靠退休儲備未必可以保持良好的生活質素，而且年紀漸長，身體難免會出現毛病，屆時也要預留資金作醫治和療養費。因此，他們都希望退休後仍有穩定收入來應付這些開支。

憂慮三：難以應付退休開支（50%）

疫情打擊經濟，港人現時要維持生計已經不容易，更遑論要為未來準備充足退休金，應付退休生活的各種開支。因此，他們現時已擔心退休後沒有能力應付退休開支。

經濟前景不明朗，加上對退休生活的擔憂，促使24%受訪者提高投資意識，惟有約41%擔憂對投資產品認知不足，在波動市況下未能作出明智決定。其中20至29歲的年輕受訪者尤甚，當中約59%表示不懂如何進行中至長期的理財計劃，52%更對投資產品認知不足。

尋求低風險理財產品

因此，大部分受訪者都希望以風險較低的理財產品來儲備退休資金，藉以解決三大退休憂慮，當中55%受訪者渴望退休後能有長期而穩定的收入，而41%認為合資格延期年金保單適合作為退休計劃的第一步；有25%受訪者亦表示對保本或風險較低的投資更有興趣。

合資格延期年金保單的特點是幫助投保人建立儲蓄習慣，並將累積的儲蓄轉化為退休後的穩定收入，為退休生活提供安心保障。

▲ 在疫情打擊經濟下，令Chole擔心如何為退休部署踏出第一步。

以讀者Chole為例，她今年剛滿28歲，月入25,000港元，她自言對投資產品認知不足，現在亦沒有定期儲蓄習慣。在疫情打擊經濟下，究竟她如何踏出退休部署第一步 ?

Chole可以考慮投保「裕享」延期年金計劃2，這個計劃期滿時總內部回報率可達3.28% - 4.32%¹，以選擇9年保費繳付年期及30年累積期的計劃，假設每年保費（年繳模式）44,651港元，每月大概只需3,721港元，令Chole能夠輕鬆供款。這樣她便可於9年後繳清所有保費，並在第10年已保證回本²，經過30年累積期，保單價值會不斷滾存。到58歳進入年金期後，Chole每月可獲約7,488港元。整個年金期內的每月年金款項總額約1,797,120港元，約為已繳付保費總額的4.47倍，期滿時總內部回報率約4.31%。因此建議Chole 由現在開始規劃並利用更長時間去享受複息回報，把握退休儲蓄最佳時機。

比較市面一眾退休理財產品，合資格延期年金保單可享有稅務扣減，投保人更可因應需要「自製長糧」，退休後維持穩定收入之餘，亦可應付各種生活開支，適合作為退休規劃第一步。

富通保險限定「王牌扣稅組合」投保優惠 稅季幫您慳到盡

今個稅季為鼓勵市民趁早規劃健康及退休保障，富通保險特別推出限定的「王牌扣稅雙重優惠」，由即日起至2021年3月31日，客戶於推廣期內成功投保「裕享」²，並同時投保自願醫保系列³指定計劃，或其他指定計劃（基本計劃／附加保障），可獲享首年保費回贈高達15%。自願醫保計劃亦可獲最少3個月保費回贈優惠。已繳付的合資格保費更可扣稅，精明組合幫您慳到盡。同時為資本增值及保障健康，有助實踐安穩自主的退休生活。

有關產品優惠詳情可按此： [稅季限定「王牌扣稅組合」投保優惠] 了解更多。

¹ 期滿時3.28%的總內部回報率以月繳保費模式的9年保費繳付年期及10年累積期計算；期滿時4.32%的總內部回報率以年繳保費模式的5年保費繳付年期及30年累積期計算，並包括每月保證年金款項及每月非保證年金款項。

² 第10年已保證回本是指在該保單年度完結時保證現金價值首次等於或大於已繳付保費總額 (指基本計劃應繳付並已繳付之保費總額，如客戶作出部份退保，已繳付之保費總額將按比例降低) 之保單年度。

³ 即自願醫保系列 ─「摯康保」醫療保障計劃及「樂康保」醫療保障計劃；其他指定計劃包括「盛世•傳家寶」壽險計劃2系列、「享富•傳家寶」壽險計劃（尊尚版）、「創世•傳家寶」壽險計劃（尊尚版）、「守護168」危疾保障計劃（加強版）、「御醫保」特級醫療保障計劃及「按您想」壽險計劃。

須受條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張。

關於《安心退休規劃調查》

富通保險委託香港集訊資料研究有限公司進行定量研究，了解疫情如何影響香港人的退休規劃、投資意向和行爲態度。是次調查於2020年12月以街頭訪問形式向405名年齡20歲或以上在職人士收集數據。是次調查主要針對個人月入在港幣2萬元以上的人士。

註：

I. 以上例子只供參考，實際金額以建議書為準。我們會將上述例子所列之數字以四捨五入調整至最接近的整數，因此有可能造成加總後的偏差。以上顯示的價值假設整個保單期內沒有任何現金提取或保單貸款或索償，並且假設所有保費於到期時已被全數繳付。

II. 每月年金款項包括每月保證年金款項及每月非保證年金款項 (如有)。每月年金款項將在年金期開始起及之後於每個保單週月日向年金領取人派發，直至年金期完結 (假設年金領取人在年金期內仍然在世)。保單持有人可將每月年金款項存放於保單內並以現時非保證利率積存生息。每月非保證年金款項或會在年金期內每個保單週月日調整及其實際金額在年金期內可能有所不同。以上顯示的價值假設整個保單期內沒有任何現金提取或保單貸款，並且假設所有保費於到期時已被全數繳付。

III. 已繳付保費總額指應繳付並已繳付之保費總額。

IV. 期滿時的總內部回報率之計算包括每月保證年金款項及每月非保證年金款項，並假設年金領取人於年金期內每月收取年金款項。此乃根據現時的紅利率在最佳估計基礎上計算。現時的紅利率並不反映未來表現亦並非保證。業務過去或現有表現不應解讀成未來表現的指標。實際支付的每月非保證年金款項及非保證終期紅利於保單期內或會變更，有可能高於或低於以上所示，本公司對其金額有唯一的酌情決定權。以上顯示的價值假設整個保單期內沒有任何現金提取或保單貸款或索償，並且假設所有保費於到期時已被全數繳付。

V. 以上例子採用的匯率是按香港特別行政區政府稅務局2020年10月發布的「以港元計算的平均兌換率 － 賣價」所計算。

VI. 以上例子假設個別納稅人於有關課稅年度內繳付的「合資格年金保費」(而該課稅年度沒有任何「可扣稅自願性供款」)為60,000港元。假設每位納稅人所申請的稅務扣減金額不超過每年60,000港元的個人上限，一對需繳稅的夫婦更可申請每年合共高達120,000港元的稅務扣減。

免責聲明：

• 「裕享」延期年金計劃2屬於合資格延期年金保單，但並不代表保單持有人及相關人士符合資格就已繳付的合資格延期年金保費享有稅項扣減。本產品的合資格延期年金保單性質取決於產品特點及保險業監管局發出的認證，而非按保單持有人及相關人士的個人情況而定。「摯康保」醫療保障計劃及「樂康保」醫療保障計劃屬於獲認可的自願醫保計劃，但並不代表保單持有人及相關人士符合資格就已繳付的自願醫保計劃保費享有稅項扣減。本產品的自願醫保計劃保費性質取決於產品特點及食物及衞生局發出的認可，而非按保單持有人及相關人士的個人情況而定。

• 保單持有人及相關人士必須符合香港特別行政區稅務局《稅務條例》規定之所有資格要求，方可申領有關稅項扣減。有關稅務扣減的詳情，請參閱香港稅務局網頁www.ird.gov.hk，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。

• 上述例子僅供參考並根據2019/20課稅年度之免稅額、扣稅項目及稅率而計算，並不構成稅務建議

• 申領免稅額及扣除須附合有關規定，實際節省的稅款有可能低於上述所示，最後計算以稅務局實際評稅結果為準，詳情請參閱香港稅務局網頁www.ird.gov.hk

• 我們會將以上例子所列之數字以四捨五入調整至最接近的整數，因此有可能造成加總後的偏差，實際保費以保單契約為準

• 富通保險有限公司﹝「富通保險」﹞不能提供任何稅務、法律或會計建議或諮詢。如有任何疑問，請諮詢稅務局或尋求您的獨立稅務、法律和會計顧問。

• 在任何情況下，富通保險不會負責因您的使用或依賴任何信息或內容而造成的任何損失承擔責任。

• 以上資訊只作參考，不能夠作為富通保險與任何人士或團體所訂立之保險合約或作為簽訂任何保險合約（或投資或其他決定）之要約、邀請或建議。有關「裕享」 延期年金計劃2及其他本文件所述的保障計劃之詳情以及條款及細則，請參閱相關保單條款及產品小冊子，並於作出任何決定前，尋求專業意見。

• 此文件只適宜於香港分發，不應被詮釋為在香港以外地區提供富通保險的任何產品，或就其作出要約或招攬。如在香港境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售或游說購買任何富通保險的產品屬違法，富通保險在此聲明無意在該司法管轄區提供或出售或游說購買該產品。

• 本文件的產品資料不包含「裕享」 延期年金計劃2及其他本文件所述的計劃的完整條款，有關完整條載於保單文件中。「裕享」 延期年金計劃2及其他本文件所述的計劃可作為獨立保單而毋須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。

（資料由客戶提供）