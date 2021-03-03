【改判更生】17歲男生涉以磚頭襲警判感化　律政司覆核獲批改判更生中心

▲ 17歲男生涉以磚頭襲警判感化， 律政司覆核獲批改判更生中心。（經濟日報資料圖片）

去年1月19日香港多區發生衝突事件，其中17歲男生涉於旺角以磚頭襲警，早前承認襲警罪，被判感化12個月，律政司就判刑提出覆核獲批，上訴庭今（3日）重新判刑。上訴庭指報告顯示被告不適宜判處勞教中心，根據其身體及心理狀況適合判處更生中心，而男生亦呈上信件表示有悔意，並希望維持原判。上訴庭根據報告建議改判男生入更生中心，並於下周五（12日）就判決原因頒下書面判詞。

涉案答辯人姓陳（17歲），被控於去年1月19日在旺角登打士街43A號外襲擊警員X。代表律師今早先呈上答辯人撰寫的信件，律師陳詞指，若答辯人被關押，他或會因此須重讀中六。

上訴庭指出根據過往處理的多宗覆核案件，已強調須考慮到當時整體社會環境，而社會就反修例事宜情緒高漲，不同人士持不同意見，引發多人被捕事件。

上訴庭指，本案發生於2020年1月中，即使法庭跳過有關2019年發生之事宜，本案亦涉及有人堵路，因此不能忽視。

上訴庭又指，涉案磚頭從行人路拾獲，並被分成細份，且邊緣尖利，易於投擲，上訴庭認為意圖是向警員造成傷害。

首席法官潘兆初指出，根據勞教及更生中心報告報告，答辯人不適宜入勞教中心，但適合判處更生中心。潘指閱讀過答辯人撰寫的信件，答辯人表示有悔意及希望維持原判。惟潘指早前已裁定原審裁判官原則上犯錯及擱置判刑，今聽取代表律師進一步陳詞，以及考慮報告的建議後，認為判處更生中心合適，並於下周五（12日）頒下書面判決。

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記者：林育慧