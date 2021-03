【英文介詞】小學英文時間介詞運用 「in, on, at 」正確用法

in, on, at是小學英文科常見的介詞,除了用來表示地點,也可以表示時間。三者的功能有顯著分別,各表示不同時間、日期或時刻,學生需要多加留意,懂得分辨,才能在測驗考試中取得佳績!

in: 表示「不具體」的時間

不具體的時間可以是一個世紀、一年、一個季節或一個月份,例如:

I will graduate in May. 我將會在5月畢業。 I was born in 2007. 我在2007年出生。

on: 表示「特定」的日期

而特定日期可以是一個星期、某個節日或某一天,例句如下:

I have to go to school on Monday. 我需在星期一上學。 I will go hiking on Christmas day. 我會在聖誕節那天去遠足。

at: 表示「準確」的時刻

至於準確的時刻,指的是某一分鐘,例如:

I woke up at 8:30 this morning. 我在今天早上8時半起床。 I usually have lunch at noon. 我通常在正午十二時吃午餐。

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD