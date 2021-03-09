【英文介詞】小學英文時間介詞運用 「in, on, at 」正確用法
英文科 12:59 2021/03/09
in, on, at是小學英文科常見的介詞，除了用來表示地點，也可以表示時間。三者的功能有顯著分別，各表示不同時間、日期或時刻，學生需要多加留意，懂得分辨，才能在測驗考試中取得佳績！
in: 表示「不具體」的時間
不具體的時間可以是一個世紀、一年、一個季節或一個月份，例如：
I will graduate in May.
我將會在5月畢業。
I was born in 2007.
我在2007年出生。
on: 表示「特定」的日期
而特定日期可以是一個星期、某個節日或某一天，例句如下：
I have to go to school on Monday.
我需在星期一上學。
I will go hiking on Christmas day.
我會在聖誕節那天去遠足。
at: 表示「準確」的時刻
至於準確的時刻，指的是某一分鐘，例如：
I woke up at 8:30 this morning.
我在今天早上8時半起床。
I usually have lunch at noon.
我通常在正午十二時吃午餐。
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