【正能量】為3名子女離開醫院精神科 退休護士做義工服務殘障兒童：每個人都有價值

▲ Shirley退休後致力照顧殘障兒童。

退休精神科護士戴寶君(Shirley)，年輕時因不忍情緒病患者被邊緣化，遂選修精神科，從護士做到護士長。她從青山醫院做到葵涌醫院，為了3個子女提早退休，但退休後積極做義工，現在就主力協助內地傷殘兒童及其家庭，「一些被社會忽略及遺棄的一群，是有生存價值，我決心要幫助他們。」

Shirley年輕時選精神科，是因為一次陪朋友到青山醫院探病有關。初次踏入青山醫院，她坦言覺得氣氛頗嚇人，但同時覺得裏面的病人很可憐，好像被社會遺棄，因此決定做精神科護士。

Shirley一做便十幾年，由青山醫院做到葵涌醫院，見盡精神科病房的人生百態。由於Shirley工作表現理想，由護士晉升護士長，工作量愈來愈大，還同時要照顧3個仔女，開始感到吃力。

在職場上叻過我的人還有很多，我不做仍有其他人可以勝任。但母親角色卻無人能代替，雖然當時我只有30多歲，但都選擇提早退休。

縱使Shirley從職場退下來做全職媽媽，仍繼續助人，高峰期曾同時做7份義工，包括在不同機構做電話熱綫義工，利用她過往工作經驗提供情緒輔導。

成立彩虹工程幫助弱勢社群

Shirley在眾多的義務工作中，近年把大部分時間投放在內地，更於2007年跟兩位志同道合的朋友成立「彩虹工程」註冊非牟利機構。

我們服務對象是內地的殘障兒童，包括腦癱及自閉症，以及他們的家庭及老師。這些兒童都是被社會忽略及遺棄，得不到公平的對待。由於不少父母都是農民，教育的水平不高，並不太懂得照顧自己仔女，於是我們便協助兒童在教育及生活上的種種問題。

「彩虹」成立初期，Shirley主要服務廣西的腦癱小朋友。「當時有些內地有心人以民辦方式興建小型特殊學校，為小朋友提供教育及康復訓練，我會為小朋友及家長提供情緒支援，由於『彩虹』另一位創辦人是香港特殊學校的退休校長，他就分享教育經驗。另一創辦人是牧師，則可提供心靈上的安慰。」

殘障兒童父母受盡歧視

Shirley在內地義務工作了十多年，令她深深感受到殘障兒童家長的沉重壓力。「有一位腦癱小朋友，智力較遲緩、肢體又不靈活，但住在農村的母親都願意千里迢迢（每次來回交通4小時）帶兒子跨區返學，原來她說只有這學校願意收兒子。」

後來，Shirley更發現這對母子受盡家人歧視。「孩子一生下來，屋企的長輩已叫她棄掉兒子，但她不願意，從此兩母子便被家人視作不祥人，連她叔仔娶不到老婆，都算在兩母子的身上，不停的責怪他們，生活很難過。後來媽媽生了一個正常的孩子，家人才慢慢接受她，生活有所改善。」

每次到內地探訪，Shirley都會舉辦親子活動，其中一次活動更令她難忘至今。「大約10年前，我們到一個有機動遊戲的公園，當我們準備玩旋轉木馬時，卻被員工阻止，直指這地方不適合殘障兒童，更着我們離開。當時我很嬲，即時問收費，原來是兩元一個人，最後我自費出雙倍價錢，員工才肯讓我們玩。玩完後大家很開心，有位大約四、五十歲的爸爸更喊起來，他說從沒想過可以跟兒子玩機動遊戲，所以開心到喊出來。」

Shirley更說這位爸爸的7歲兒子，走路時會「拐下拐下」，在學校被同學戲弄，經常推他落地，故兒子不願意返學。幸好最後在「彩虹」的資助下可以轉到特殊學校，令兒子得到適當學習機會。

在內地做義務工作的16年，Shirley自言很開心遇到不少好心人，令工程能順利進行，但期間卻被一些朋友「潑冷水」。

有位朋友勸我應協助一些正常小朋友，因他們長大後可以貢獻社會，這樣才有價值。但我絕對不同意，因人的價值不是以『可以為社會做到幾多』來衡量，而是每個人的存在都已經有價值。曾經有個媽媽很開心話我知十幾歲的腦癱兒子可以自己舀飯，雖然這只是一件小事，但在父母心中已充滿價值了，就是這份『價值』的信念，成為我堅持協助這群小朋友的原動力。

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記者：招美寶